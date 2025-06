video suggerito

Robert Kubica a Le Mans si prende la rivincita contro il destino: l'incredibile storia del vincitore della 24 Ore A 40 anni, Robert Kubica conquista la 24 Ore di Le Mans 2025 al volante della Ferrari 499P gialla del team AF Corse. Un successo storico che corona un'incredibile carriera spezzata e poi ricostruita con ostinazione, fra dolore, rinascita e rivincita.

A cura di Michele Mazzeo

A 40 anni, Robert Kubica ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2025 con la Ferrari 499P gialla del team AF Corse, riportando a Maranello il terzo successo consecutivo nella classe regina dell'Hypercar. Un trionfo che non è solo sportivo, ma umano. Perché è l'epilogo perfetto di una storia che sembrava già chiusa da tempo.

Nato a Cracovia nel 1984, Kubica era una delle promesse più luminose del motorsport. Poi, il 6 febbraio 2011, durante il Ronde di Andora, la sua vita cambia per sempre. Un incidente drammatico contro un guardrail gli provoca ferite gravissime al braccio destro. Mancavano poche settimane all'inizio del Mondiale di Formula 1, che avrebbe corso con la Renault, e c'era anche un accordo – mai ufficializzato – con la Ferrari per affiancare Fernando Alonso nel 2012. Ma quella svolta non arriverà mai.

Il dolore fisico, le operazioni, la riabilitazione. E poi il peggio: la solitudine, i dubbi, la paura di non poter più guidare come prima. "La consapevolezza che una carriera di enorme successo […] era apparentemente finita". Ma Kubica non si arrende. Trasforma la sofferenza in spinta. E comincia a risalire.

Dal 2013 torna a gareggiare, prima nei rally, poi in varie categorie endurance. Nel 2018 i primi test in F1 lo riportano sulla griglia. Nel 2019 arriva la chiamata ufficiale: la Williams gli affida un sedile in uno dei momenti peggiori della sua storia. Il decimo posto a Hockenheim, unico punto stagionale per il team, vale più di una vittoria. Ha dimostrato ciò che voleva: poteva ancora essere un pilota di Formula 1. Nel triennio successivo diventa terzo pilota per Sauber/Alfa Romeo, con cui debutta nuovamente in gara nel 2021 a Zandvoort e a Monza, sostituendo Kimi Raikkonen. Un cerchio che si chiude: proprio con Sauber (all'epoca BMW) aveva esordito nel 2006 e lottato per il titolo nel 2008.

Poi la nuova vita: l'endurance. Nel 2021 vince il titolo European Le Mans Series e sfiora la vittoria alla 24 Ore di Le Mans LMP2, persa per un guasto all'ultimo giro. Il riscatto arriva con il titolo WEC di categoria e, infine, il salto nella classe regina: Hypercar. Nel 2024 firma con il team privato AF Corse, legato a Ferrari, e debutta con la 499P gialla nel Mondiale WEC. Il capolavoro arriva nel 2025: insieme a Yifei Ye e Phil Hanson, Kubica vince la 24 Ore di Le Mans. Lo fa con classe, esperienza e un talento che non si è mai spento. Robert Kubica ha riscritto la sua storia. Lo ha fatto dove pochi avrebbero trovato la forza per rialzarsi. E ha finalmente conquistato quel successo che il destino, anni prima, gli aveva tolto.