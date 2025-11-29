Gilmour si deve operare, altro infortunio per il Napoli: Conte resta con soli quattro centrocampisti

Billy Gilmour è costretto all’intervento. Il centrocampista scozzese finirà sotto i ferri a Londra e sarà assente per quasi due mesi. Conte resta con una manciata di centrocampisti.

La notizia era nell'aria, purtroppo per il Napoli e soprattutto per Billy Gilmour. Ora è ufficiale l'intervento al quale dovrà sottoporsi il centrocampista scozzese, che il prossimo lunedì finirà sotto i ferri a Londra per risolvere il problema di pubalgia. Lo stop sarà lungo, almeno due mesi Antonio Conte resta con appena quattro centrocampisti, almeno fino al mercato di gennaio. Gilmour si unisce a Kevin De Bruyne e Anguissa.

Gilmour si opera a Londra

Con una nota stringata il Napoli ha annunciato l'intervento del centrocampista scozzese: "Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro". Gilmour si era infortunato nel primo tempo della partita con il Como, lasciò per un problema che sembrava muscolare nel finire del primo tempo. Si era provata la terapia conservativa durante queste ultime settimane, nelle quali aveva saltato le partite con Bologna, Atalanta e Qarabag, oltre alle partite che hanno riportato la Scozia ai Mondiali. Ora l'intervento con uno stop di almeno due mesi. Se tutto va bene tornerà a giocare nel mese di febbraio.

Conte perde un altro centrocampista per infortunio

Stop lungo che si aggiunge a quelli di De Bruyne e Anguissa. Tutti centrocampisti. Conte, che nel frattempo ha cambiato modulo passando al 3-4-3, materialmente resta con quattro centrocampisti: Lobotka e McTominay, due dei titolarissimi, il tuttofare Elmas, e il giovane Vergara, schierato per pochi minuti in un paio di occasioni. Con questi quattro uomini il Napoli dovrà affrontare una sfilza di partite. Perché da quella con la Roma del 30 novembre a quella con l'Inter dell'11 gennaio sono in programma undici partite (dodici se la squadra partenopea si qualificherà per la finale della Supercoppa Italiana).