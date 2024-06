video suggerito

Germania-Scozia, dove vedere la partita inaugurale degli Europei 2024 in TV e streaming: orario e diretta in chiaro Germania-Scozia sarà la partita inaugurale degli Europei 2024: i padroni di casa scenderanno in campo per il fischio d’inizio della competizione, tutte le informazioni sulla gara e sulle probabili formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Gli Europei 2024 possono finalmente cominciare: l'onore del calcio d'inizio spetterà ai padroni di casa della Germania che apriranno le danze con la partita contro la Scozia. Sarà l'inizio di un lungo viaggio verso la finale del 14 luglio che partirà dall'Allianz Arena di Monaco dove la squadra guidata da Nagelsmann affronterà il suo primo vero test. In quanto padrone di casa la nazionale tedesca si è qualificata automaticamente a Euro 2024 e davanti come primo avversario si troverà gli scozzesi che invece hanno chiuso il girone di qualificazione al secondo posto, appena dietro la Spagna. Calcio d'inizio alle ore 21:00 al termine della cerimonia d'apertura in programma dalle 20:30: diretta TV e streaming in chiaro sulla Rai.

Le due squadre sono state inserite nel Gruppo A di questi Europei assieme a Ungheria e Svizzera: sulla carta la Germania resta la nazionale favorita per conquistare il primo posto e l'accesso agli ottavi di finale ma le ultime amichevoli non hanno lasciato i tifosi pienamente soddisfatti. Con il calcio d'inizio comincerà anche il lungo addio di Toni Kroos che si ritirerà dal calcio professionistico dopo questa competizione.

Partita: Germania-Scozia

Quando: venerdì 14 giugno

Orario: 21:00

Dove: Allianz Arena, Monaco

Diretta TV: Rai 1, Sky

Diretta Streaming: Rai Play, SkyGo, Now

Competizione: Euro 2024, fase a gironi

Dove vedere Germania-Scozia in diretta TV

La gara inaugurale degli Europei 2024 tra Germania e Scozia sarà trasmessa in chiaro sulla Rai che detiene i diritti per trasmettere 31 partite della competizione, senza bisogno di sottoscrivere abbonamenti. Per seguire i padroni di casa di Euro 2024 basterà sintonizzarsi su rai 1 alle ore 21:00. In alternativa il match si potrà seguire su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport al canale 251.

Germania-Scozia dove vederla in diretta streaming

Germania-Scozia potrà essere seguita anche in streaming. Per tutti gli abbonati Sky sarà disponibile il servizio offerto da SkyGo, con l'app che si potrà scaricare su smartphone e tablet. Sarà disponibile inoltre la diretta streaming offerta da NOW, dove sarà possibile acquistare l'evento tramite l'app o usufruire dell'abbonamento. Inoltre la partita potrà essere seguita in streaming gratuitamente anche su RaiPlay, senza necessità di abbonamento.

Le probabili formazioni di Germania-Scozia

C'è tanta attesa per la partita inaugurale degli Europei 2024, soprattutto attorno alla formazione che schiererà la Germania, tra le favorite per la vittoria finale. Nagelsmann si affiderà al 4-2-3-1 con Rudiger e Schlotterbeck scelti come colonna portante della difesa, Kroos leader del centrocampo e Musiala e Wirtz alle spalle dell'unica punta Havertz.

Per la Scozia invece l'obiettivo è quello di iniziare il torneo con una vittoria di prestigio: Clarke punterà sul 3-4-2-1 capitanato da Robertson, esterno di centrocampo con Ralston, mentre in avanti ci sarà il tris della Premier League formato da McGinn, McTominay e Adams.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos, Gundogan; Musiala, Wirtz; Havertz. Ct: Nagelsmann.

Scozia (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; Adams. Ct: Clarke.