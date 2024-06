video suggerito

Chi è la donna che porterà in campo il trofeo degli Europei 2024 prima di Germania-Scozia Nella cerimonia d'apertura di Euro 2024 verrà omaggiato Franz Beckenbauer, campione immenso venuto a mancare lo scorso gennaio. L'ultima moglie del Kaiser, Heidi, porterà il trofeo in campo con due ex calciatori.

A cura di Alessio Morra

Questa sera iniziano gli Europei di calcio del 2024. La manifestazione si terrà integralmente in Germania. La gara inaugurale si tiene a Monaco di Baviera, dove nei minuti che precederanno la partita tra Germania e Scozia, si terrà la cerimonia che avrà anche un momento toccante. Perché verrà ricordato Franz Beckenbauer, uno dei più grandi calciatori di sempre, venuto a mancare, a 78 anni, lo scorso 7 gennaio. Ci sarà, pare, un video molto emozionante dedicato al ‘Kaiser' e in campo arriverà pure la sua ultima moglie Heidi, che dovrebbe portare il trofeo in campo in compagnia di due ex calciatori.

L'omaggio a Beckenbauer prima di Germania-Scozia

In questi primi mesi del 2024 sono morti tre grandi campioni tedeschi, tre difensori che hanno fatto la storia: Schnellinger, Brehme e Beckenbauer, che ha segnato la storia del calcio vincendo Mondiali ed Europei da calciatore, e i Mondiali pure da allenatore, a Italia '90. É stato un calciatore magnifico, un grande esempio in campo. Fuori dal campo è stato grande dirigente del Bayern. Stasera Germania-Scozia si disputa all'Allianz Arena, stadio che è stato voluto fortemente dal ‘Kaiser Franz' Beckenbauer, e lì in quella che è stata casa sua verrà onorato con tutti i crismi.

Franz Beckenbauer nel momento in cui alza la Coppa del Mondo, è il 1974.

Il trofeo degli Europei sarà portato in campo da due ex calciatori e dall'ultima moglie del Kaiser

Nella cerimonia d'apertura degli Europei dunque verrà reso un grande omaggio a Beckenbauer. La Bild ha spoilerato. La Uefa ha confermato, soprattutto, che nella cerimonia verrà ricordato l'ex leggendario capitano con un video che si prevede assai emozionante. Ma non finisce qui.

Perché sul terreno di gioco ci sarà sicuramente anche l'ultima moglie, la terza, Heidi, che calcherà il prato dell'Allianz Arena insieme a due ex calciatori, due campioni d'Europa della Germania: Bernard Dietz, capitano della squadra che vinse Euro '80 in Italia, e Jurgen Klinsmann, vincitore di Euro '96. Tutti e tre porteranno sul terreno di gioco la Coppa Henri Delaunay, il trofeo che il 14 luglio sarà sollevato da chi vincerà gli Europei.

Chi è Heidi Beckenbauer

Beckenbauer si sposò tre volte, ed ebbe cinque figli, uno morì qualche anno fa ad appena 45 anni. La sua ultima moglie è stata Heidi Beckenbauer, si unirono nel 2006. Hanno vissuto assieme, fino allo scorso gennaio, nella città di Salisburgo, che è diventata negli anni la patria d'azione del Kaiser. Assieme hanno avuto due figli.