È morto Franz Beckenbaur, il mito del calcio tedesco aveva 78 anni: le condizioni del Kaiser irreversibili Franz Beckenbauer, mito del calcio tedesco e mondiale, è morto oggi all’età di 78 anni: a darne l’annuncio la famiglia. Negli ultimi giorni la malattia del Kaiser era peggiorata. Campione del mondo nel 1974, ha vinto il titolo anche da ct nel 1990. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

373 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Franz Beckenbauer. La leggenda del calcio tedesco aveva 78 anni. Ad annunciare la scomparsa del Kaiser, uno dei calciatori più forti della storia, è stata la sua famiglia all'agenzia di stampa tedesca Dpa: "È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer si è addormentato serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande".

Prima calciatore, poi allenatore e successivamente dirigente sportivo: quel bambino nato a Monaco di Baviera l'11 settembre 1945 ha lasciato una traccia indelebile nella storia del calcio mondiale prima in campo e poi fuori. Le sue condizioni di salute erano complesse e da diversi mesi non vi erano più sue tracce: la situazione era man mano diventata più complicata.

Beckenbauer era completamente sparito dall'aprile scorso a causa del peggioramento della sua salute e non vi erano notizie certe. L'ultimo aggiornamento sullo stato dell'ex calciatore e allenatore lo aveva dato il fratello Walter in un documentario che è stato pubblicato su ARD: "Se dicessi adesso che sta bene mentirei, e non mi piace mentire. Lui non si sente bene".

Ha vinto il Pallone d'Oro nel 1972 e nel 1976 ed è considerato il più forte difensore al mondo: il Kaiser era nato come centrocampista centrale e poi si è trasformato in libero, ma ingabbiarlo in un ruolo sarebbe riduttivo per quello che è stato in campo

Beckenbauer è cresciuto nel Bayern Monaco e al club bavarese ha legato una grandissima fetta della propria carriera vincendo tutto quello che si poteva a livello di club: in Baviera vinse quattro Coppe di Germania, quattro campionati, una Coppa delle Coppe, tre Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Negli ultimi anni vestì le maglie dei NY Cosmos e dell'Amburgo e poi iniziò la sua parentesi da allenatore.

Con la nazionale tedesca ha partecipato a tre Mondiali (1966, 1970, 1974) e due Europei (1972 e 1976) ed è riuscito ad alzare al cielo la Coppa del Mondo del torneo di casa del 1974, quando la Germania riuscì a battere l'Olanda. Vinse anche l'Europeo in Belgio nel 1972, sempre da capitano.

È stato molto vicino a vestire la maglia dell'Inter nell’estate del 1966 e lui stesso lo aveva confessato in una intervista al giornale tedesco Bild: “Prima dei mondiali in Inghilterra avevo firmato un pre-contratto con l’Inter. Avrei guadagnato una cifra incredibile. La ricordo ancora: 900 mila marchi tedeschi. Offerte del genere, all’epoca, potevano arrivare solo dall’Italia”.

Dopo aver intrapreso la carriera da allenatore ha guidato la nazionale della Germania Ovest, l'Olympique Marsiglia e il Bayern Monaco. Con la selezione tedesca vinse il campionato del mondo del 1990 in Italia e insieme a Mário Zagallo e Didier Deschamps è stato capace di vincere la Coppa del Mondo sia da giocatore sia da allenatore.

L'omaggio del vicepresidente della Federcalcio tedesca, Hans-Joachim Watzke: "Frank Beckenbauer è stato sicuramente il più grande calciatore tedesco di tutti i tempi e, soprattutto, una delle persone più grandi che abbia mai incontrato".