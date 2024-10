video suggerito

George Baldock morto per annegamento: il risultato dell’autopsia, la famiglia rompe il silenzio George Baldock è morto per annegamento, come svelato dall’autopsia. Il toccante messaggio della compagna per ricordare il giocatore greco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Cosa è successo a George Baldock e quali sono le cause della morte del nazionale greco 31enne? A fare maggiore chiarezza ci ha pensato la famiglia di questo sfortunato giocatore che è stato trovato senza vita nella piscina della sua abitazione ad Atene. I primi esami hanno confermato che Baldock è annegato mentre nuotava.

Le cause della morte di George Baldock

Poche parole ma mirate per fugare per ora ogni dubbio, in attesa che venga fatta chiarezza sulle ultime ore di vita del calciatore di origini inglesi: "Siamo addolorati per la scomparsa improvvisa del nostro amato George. Possiamo confermare che un esame post-mortem ha accertato che George è tragicamente annegato mentre nuotava nella piscina della sua casa a Glyfada, Atene".

Un intervento che è anche una risposta alle tantissime persone che negli ultimi giorni hanno in qualsiasi modo voluto dedicare un tributo al giocatore, compresi i suoi compagni scioltisi in lacrime dopo il match contro l'Inghilterra: "Come famiglia è stato incredibilmente toccante, ma allo stesso tempo molto difficile leggere l'enorme numero di tributi scritti da coloro che conoscevano George e da coloro la cui vita ha toccato. Era impossibile non amarlo. Vi chiediamo di continuare a rispettare la nostra privacy in questo momento devastante mentre iniziamo a elaborare il nostro dolore".

Cosa si sa della morte di Baldock, annegato in piscina

Dunque Baldock come evidenziato dalle indagini sarebbe morto in acqua. Il difensore del Panathinaikos aveva fatto perdere le sue tracce, e così la sua compagna aveva messo in allarme il proprietario dell'abitazione di George. Quest'ultimo dopo aver saltato la recinzione ed essere entrato in casa, ha trovato il corpo del calciatore in acqua con indosso un costume da bagno. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza che hanno provato a rianimarlo ma senza fortuna.

Gli scienziati forensi che hanno eseguito l'autopsia hanno rilevato che Baldock era morto da cinque ore prima del ritrovamento. Accanto alla piscina sono stati trovati una bottiglia di vodka mezza vuota e due bicchieri, con la la polizia che inizialmente stava indagando se un'altra persona fosse presente al momento. Gli ufficiali hanno escluso che ci siano stati atti criminosi legati alla morte del giocatore.

Il messaggio della compagna di Baldock

Nel frattempo la sua compagna Annabel Dignam, ha scritto un commovente messaggio sui social per ricordare George Baldock: "George, l'amore della mia vita, la mia anima gemella. Il padre perfetto per il nostro bellissimo ragazzo. Mi hai completata. Eri il mio mondo e so che eravamo il tuo. Sei qui con me nel sorriso, nella risata e nella personalità contagiosa di Brody. Il mio mondo non sarà mai più lo stesso, ma troverò un modo per Brody. Lo prometto. Ti amerò per sempre e sempre G. Il tuo Neen".