È morto George Baldock: il difensore del Panathinaikos trovato senza vita nella piscina di casa sua

A cura di Fabrizio Rinelli

Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di George Baldock. Il difensore del Panathinaikos è stato trovato senza vita nella piscina della sua casa di Glyfada, nel sud di Atene. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. "L’intera famiglia calcistica della Super League esprime il suo profondo dolore per la prematura perdita del difensore del Panathinaikos e della nostra Nazionale, George Baldock, ed estende le sue più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari". Questo l'annuncio della Federazione greca su quanto accaduto.

Gli investigatori stanno cercando di accertare le cause che hanno portato alla morte del giocatore. Il 31enne di origine britannica si era trasferito la scorsa estate al Panathinaikos lasciando lo Sheffield United, squadra con cui ha giocato più di 200 partite in 7 anni, disputando anche 3 stagioni in Premier League. Dal 2022 aveva indossato 12 volte la maglia della Grecia ma non era stato convocato per la partita in programma giovedì contro l'Inghilterra valida per la Nations League.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, a trovare il cadavere del calciatore sarebbe stato il proprietario della villa doveva viveva Baldock. Tutto è nato dalla preoccupazione della moglie del calciatore che non si trovava in Grecia e che ha dato a l'allarme dopo aver provato a mettersi in contatto con lui durante l'arco della giornata senza però ricevere alcuna risposta. La signora Baldock avrebbe così contattato proprio il proprietario di casa per capire se fosse in grado di raggiungerlo a casa e capire cosa stesse accadendo.

Baldock con la maglia dello Sheffield contro il City.

Il ritrovamento del corpo di Baldock in piscina

A quel punto l'uomo, una volta chiamato dalla donna, non avendo a sua volta ottenuto risposta dal calciatore, sarebbe entrato nella villa trovando Baldock riverso nell'acqua della piscina. A quel punto sono intervenuti i soccorsi ma, per il difensore greco non c'è stato nulla da fare. Una tragedia su cui ora gli inquirenti stanno lavorando per capire cosa sia accaduto a Baldock portando alla morte. Nel frattempo a Grecia ha chiesto ufficialmente alla UEFA di poter giocare le prossime due gare di Nations League col lutto al braccio.