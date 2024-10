video suggerito

Le ultime ore di George Baldock prima della morte: le telefonate della moglie e la macabra scoperta Il cadavere del calciatore è stato ritrovato nella piscina di casa. Non presentava contusioni, né lesioni o ferite esterne che lasciassero pensare a un'aggressione. Baldock è deceduto nel giorno del compleanno della figlia. Grecia in campo col lutto al braccio contro l'Inghilterra.

George Baldock è morto nel giorno del compleanno di sua figlia. La moglie, che vive in Inghilterra, lo aveva cercato per tutta la giornata senza ricevere mai risposta e per questo s'era rivolta al proprietario dell'abitazione in cui alloggiava il marito, calciatore del Panathinaikos, a Glyfada (nella zona a sud di Atene). È stato l'uomo a fare la macabra scoperta e a chiamare subito le forze dell'ordine.

Il corpo era riverso in piscina, in quali condizioni è stato trovato

Il cadavere del 31enne è stato ritrovato mercoledì sera, estratto dalla piscina di casa e portato sul bordo: non presentava contusioni, né lesioni o ferite esterne che lasciassero pensare a un'aggressione. Baldock indossava un costume da bagno, forse s'era immerso quando è avvenuto l'incidente mortale.

Quando il suo corpo è stato recuperato, dalla bocca è fuoriuscita acqua ingoiata forse quando era ancora vivo ed entrata nei polmoni: un dettaglio che ha spinto gli inquirenti a valutare, almeno inizialmente, il decesso per annegamento. Sul luogo è stata rinvenuta anche una bottiglia di vodka vuota: l'autopsia e l'esame tossicologico confermeranno o meno se il giocatore aveva bevuto o fosse ubriaco. Un indizio ulteriore che rafforza per ora la tesi secondo cui la tragedia sia riconducibile a cause patologiche oppure a un incidente.

La salma recuperata cinque ore dopo il decesso

Morto da cinque ore. Secondo i primi riscontri del medico legale, Baldock ha perso la vita tra le 19 e le 20 mentre la salma è stata scoperta verso le 22.30. Sul posto sono stati raccolti anche i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza così a ricostruire nella maniera più precisa possibile cosa è successo veramente in quel momento fatale.

Grecia in campo contro l'Inghilterra col lutto al braccio

Sotto shock. I compagni di squadra e i dirigenti del Panathinaikos sono rimasti sgomenti nell'apprendere la notizia: "Siamo stravolti e profondamente addolorati per il decesso del nostro caro George". Baldock, greco per parte di padre, aveva firmato per il club di Atene a maggio 2024, reduce da un'esperienza in Inghilterra con la maglia dello Sheffield.

Sorpresa e sconforto sono le emozioni provate anche nella nazionale ellenica, di cui il difensore faceva parte dal 2022 (12 presenze). Sarebbe stato anche convocato in occasione della partita odierna di Nations League contro l'Inghilterra ma era stato escluso dalla lista dei selezionati a causa di un infortunio. In memoria del calciatore questa sera, a Wembley, la Grecia scenderà in campo con la fascia nera al braccio per affrontare l'Inghilterra in Nations League. Domenica prossima, in occasione della gara casalinga contro l'Irlanda, sarà osservato anche un minuto i silenzio.