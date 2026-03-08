Genoa-Roma oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

La Roma è ospite in casa del Genoa per la partita di oggi alle ore 18:30: tutte le notizie sulla gara e dove vederla in tv e in streaming.

Il Genoa è distante appena tre punti dalla zona retrocessione e Daniele De Rossi vorrebbe fare lo sgambetto alla sua ex squadra per mettersi al sicuro dai pericoli della classifica. Il Grifone ospiterà la Roma a Marassi oggi, domenica 8 marzo, alle ore 18:30 in una partita cruciale anche per la corsa alla Champions League dove la situazione potrebbe cambiare con tanti incroci interessanti. Diretta tv e streaming in co-esclusiva su DAZN e Sky.

I giallorossi sono reduci dal pareggio beffa contro la Juventus ma resistono al quarto posto, anche se alle loro spalle il Como cerca di ridurre le distanze. Per Gasperini sarà importante trovare la vittoria in casa di una squadra che non è ancora certa di essere salva. Dopo la sconfitta contro l'Inter il Genoa vuole evitare di cadere contro un'altra big, una missione difficile anche per un allenatore che conosce benissimo gli avversari.

Dove vedere il match Genoa-Roma e a che ora in diretta TV e streaming

La Roma sarà in scena in casa del Genoa oggi alle ore 18:30, nel penultimo impegno di questa domenica calcistica che si chiuderà con il derby di Milano. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport (Canale 251) e in contemporanea anche su DAZN. Stessa divisione anche per lo streaming: gli utenti avranno a disposizione le app di SkyGo e di DAZN, oltre al sito web dell'emittente al quale accedere da pc con le proprie credenziali.

Genoa-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Il Genoa schiera Vitinha e Colombo come coppia offensiva per provare a scardinare la difesa della Roma. I giallorossi hanno ancora qualche problema in attacco con gli infortunati Dovbyk, Ferguson, Soulé e Dybala: puntano su Malen, dietro di lui a supporto Pisilli e Pellegrini.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, J. Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Junior Messias, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Manu Koné, Rensch; Pisilli, Lo. Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini