Serie A
video suggerito
video suggerito

Genoa-Roma oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

La Roma è ospite in casa del Genoa per la partita di oggi alle ore 18:30: tutte le notizie sulla gara e dove vederla in tv e in streaming.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Genoa è distante appena tre punti dalla zona retrocessione e Daniele De Rossi vorrebbe fare lo sgambetto alla sua ex squadra per mettersi al sicuro dai pericoli della classifica. Il Grifone ospiterà la Roma a Marassi oggi, domenica 8 marzo, alle ore 18:30 in una partita cruciale anche per la corsa alla Champions League dove la situazione potrebbe cambiare con tanti incroci interessanti. Diretta tv e streaming in co-esclusiva su DAZN e Sky.

I giallorossi sono reduci dal pareggio beffa contro la Juventus ma resistono al quarto posto, anche se alle loro spalle il Como cerca di ridurre le distanze. Per Gasperini sarà importante trovare la vittoria in casa di una squadra che non è ancora certa di essere salva. Dopo la sconfitta contro l'Inter il Genoa vuole evitare di cadere contro un'altra big, una missione difficile anche per un allenatore che conosce benissimo gli avversari.

Dove vedere il match Genoa-Roma e a che ora in diretta TV e streaming

La Roma sarà in scena in casa del Genoa oggi alle ore 18:30, nel penultimo impegno di questa domenica calcistica che si chiuderà con il derby di Milano. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport (Canale 251) e in contemporanea anche su DAZN. Stessa divisione anche per lo streaming: gli utenti avranno a disposizione le app di SkyGo e di DAZN, oltre al sito web dell'emittente al quale accedere da pc con le proprie credenziali.

Leggi anche
Milan-Inter oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

Genoa-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Il Genoa schiera Vitinha e Colombo come coppia offensiva per provare a scardinare la difesa della Roma. I giallorossi hanno ancora qualche problema in attacco con gli infortunati  Dovbyk, Ferguson, Soulé e Dybala: puntano su Malen, dietro di lui a supporto Pisilli e Pellegrini.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, J. Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Junior Messias, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Manu Koné, Rensch; Pisilli, Lo. Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Genoa
Roma
0 CONDIVISIONI
Immagine
Formula 1
Doppietta Mercedes a Melbourne, la Ferrari illude e chiude sul podio con Leclerc
Russell trionfa, Kimi Antonelli 2°. Leclerc vince la sfida Ferrari per il podio con Hamilton
Perché le Ferrari non hanno fatto il pit-stop in VSC nel GP d'Australia: "Non avevamo riferimenti"
Max Verstappen è ai minimi termini, mai visto così: "Non ho emozioni. Completamente vuoto"
L'odissea di Sainz: la Williams si spegne all'improvviso e non si riaccende più
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views