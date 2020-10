Rolando Maran può tornare a sorridere, e soprattutto a lavorare con una rosa sempre più completa. Dopo che la pandemia ha trasformato il centro sportivo di Pegli in un focolaio, contagiando ben 17 persone subito dopo la trasferta di Napoli, il Genoa sta infatti pian piano tornando alla normalità con i primi tamponi negativi di quei giocatori che erano rimasti in isolamento dopo aver contratto il virus.

A poche ore dalla notizia relativa al rientro in gruppo di Federico Marchetti, Mattia Perin, Ivan Radovanovic, Valon Behrami, Davide Biraschi, Filippo Melegoni e Lasse Schone, oggi è arrivata anche la conferma del tampone negativo per altri due giocatori. Ad annunciarla è stata una nota stampa del club di Enrico Preziosi: "Il Genoa Cfc comunica che Luca Pellegrini e Marko Pjaca sono risultati negativi al Covid-19. Entrambi i calciatori hanno sostenuto oggi le visite di idoneità medico-sportiva".

Maran e la trasferta di Verona

Per la prossima partita di campionato, che il Grifone giocherà a Verona contro l'Hellas, Maran non potrà però disporre dell'intera rosa della prima squadra. Contro li scaligeri, il tecnico sarà infatti costretto a mandare in campo dall'inizio due debuttanti (Nicolò Rovella ed Eldor Shomurodov) e a portare in panchina altri ragazzi della Primavera rossoblù.

"Non mi sarei immaginato di dover esultare per un tampone negativo al posto di un gol. Ci è passato sopra un Tir, ma ora ripartiamo – ha dichiarato Maran a poche ore dalla trasferta di Verona, durante un'intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport' – Avevamo sempre fatto le cose con grande cautela ed attenzione. Invece da quel giorno ci sono stati pochi allenamenti, nessuna partita, e se prima gioivamo per un gol, adesso esultiamo per un giocatore negativizzato. Siamo su questi livelli".