Diventato uno dei focolai più importanti del calcio italiano, il Genoa si appresta a partire per Verona con una squadra imbottita di riserve e di qualche ragazzo preso in prestito dalla formazione Primavera. Il match del Bentegodi potrebbe però essere l'ultimo da gestire con queste scelte obbligate e clamorose, dato che il numero di giocatori positivi all'interno della rosa di Rolando Maran sta pian piano scendendo.

Il comunicato del Genoa

Dai 17 giocatori inutilizzabili, citati nelle scorse ore dal direttore sportivo Faggiano, il club è infatti passato a 10 calciatori ancora positivi. A dare la notizia è stato proprio il club di Enrico Preziosi, con una nota pubblicata sul sito internet del Grifone: "La Società comunica che i riscontri degli ultimi esami hanno evidenziato la negatività a Covid-19 dei calciatori Valon Behrami, Davide Biraschi, Filippo Melegoni e Lasse Schone, già impegnati nelle visite di idoneità per il ritorno alla piena attività agonistica. Si vanno ad aggiungere pertanto a Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic, risultati negativi nelle precedenti rilevazioni".

Riposo forzato per la Primavera

L'allarme per l'emergenza Coronavirus, dalle parti del centro sportivo rossoblù di Pegli, non ha ancora però smesso di suonare. L'attenzione della società è ovviamente molto alta ed è focalizzata anche sulla squadra Primavera, che spesso e volentieri manda alcuni giocatori ad allenarsi con la prima squadra di Maran. Per i ragazzi di Luca Chiappino, sarà tra l'altro un weekend di riposo dato che la Lega di Serie A ha rinviato la partita di campionato di Primavera 1 con l'Inter, che avrebbe dovuto giocarsi a Milano martedì 20 ottobre. Insieme a quella dei liguri, è stata inoltre rimandata a data da destinarsi anche quella di venerdì 16 ottobre che avrebbe messo di fronte l'Ascoli e la Juventus.