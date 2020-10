Finalmente arrivano buone notizie in casa Genoa. Il club del capoluogo ligure attraverso una nota ufficiale ha annunciato che tre calciatori sono guariti dal Covid 19 e sono risultati negativi. Si tratta di Mattia Perin, Federico Marchetti e Ivan Radovanovic. I due portieri e il centrocampista potranno dunque a breve tornare ad allenarsi, al contrario invece degli altri 14 calciatori che hanno contratto il Coronavirus, che sono risultati ancora positivi.

Genoa, 3 giocatori guariti dal Coronavirus

"Il Genoa Cfc comunica che i calciatori Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic sono risultati negativi al Covid-19 per due tamponi consecutivi. Secondo protocollo i giocatori dopo la visita di idoneità potranno riprendere l’attività agonistica". Questa la nota della società del club di Enrico Preziosi, per annunciare la guarigione di tre dei tanti tesserati che nei giorni scorsi sono risultati positivi al Coronavirus. Inizia dunque a rientrare l'emergenza Covid in casa Genoa scattata a ridosso della partita contro il Napoli, che tanto ha fatto discutere.

14 giocatori ancora positivi al Coronavirus. Genoa con la Primavera contro il Verona?

Al momento restano 14 i giocatori ancora positivi al Coronavirus, ovvero Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta. Una situazione che continua a preoccupare e non poco non solo i vertici del club rossoblu, ma anche quelli della Serie A. Il direttore sportivo Faggiano a tal proposito nei giorni scorsi ha aperto alla possibilità di schierare la squadra Primavera nel prossimo match di campionato del Genoa in casa del Verona, alla ripresa post-sosta. La speranza è che i negativi continuino ad aumentare.