Gattuso stravede per un suo calciatore: “È l’uomo ideale per mia figlia di 18 anni” Gennaro Gattuso letteralmente stregato da un calciatore. L’allenatore del Valencia lo vedrebbe bene come fidanzato della figlia.

A cura di Marco Beltrami

Domenica da incorniciare per Gennaro Gattuso. Il suo Valencia ha rifilato 5 gol al Getafe, ottenendo così la seconda vittoria in quattro gare. Dopo due ko di fila, la formazione guidata dal tecnico italiano ha dilagato, facendo un bel balzo in avanti in classifica. L'ex centrocampista campione del mondo ha comunque frenato gli entusiasmi, come nel suo stile, dimostrandosi arrabbiato sia per il gol subito, che per il rosso a Ilaix Moriba, e sottolineando la necessità di essere concentrati dall'inizio alla fine. Proprio per questo "Ringhio" ha fatto riferimento all'indimenticabile finale di Champions persa con il suo Milan contro il Liverpool dopo un vantaggio di tre gol.

Non solo bastone però, soprattutto dopo una vittoria comunque in scioltezza. Parole al miele da parte del tecnico italiano, in particolare per un calciatore che a suo dire si è confermato di livello assoluto. Stiamo parlando di Toni Lato, l'esterno sinistro spagnolo è uno dei pupilli di Gattuso, come confermato dalla scelta di affidargli la fascia da capitano ad inizio stagione, preferendolo al portiere Jaume, considerato comunque uno dei leader della squadra.

Toni Lato

Lato è cresciuto nel Valencia e ora dopo le esperienze al PSV e all'Osasuna, è uno dei punti di forza dei "Pipistrelli". Anche contro il Getafe, il classe 1997 si è messo in mostra con una prestazione di altissimo livello, impreziosita dalla rete che ha permesso alla formazione di casa di sbloccare il risultato dopo circa 6′. Gattuso dopo la partita in sala stampa ha elogiato il suo calciatore, in un modo come al solito particolare. Oltre alle doti tecniche e tattiche, a colpire il mister sono le qualità umane di questo ragazzo.

E infatti Gattuso è talmente colpito da Lato, che lo vedrebbe benissimo anche come fidanzato della figlia: "Mia figlia è molto giovane, ha solo 18 anni. Ma penso che Toni sia l'uomo ideale per lei , qualsiasi ragazza vorrebbe avere un ragazzo come Toni. Questa è la realtà dell'uomo di cui stiamo parlando". Non poteva forse trovare modo più diretto per esternare la sua stima per questo calciatore con il quale c'è stato feeling sin dal primo minuto.