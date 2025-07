video suggerito

Un uomo è condannato a 17 anni di carcere: ha rubato un pallone autografato da Neymar Un uomo è stato condannato a 17 anni di carcere per aver rubato un pallone autografato da Neymar durante l'assalto al Congresso Nazionale del Brasile del gennaio 2023. L'uomo è stato riconosciuto colpevole anche dei reati di abolizione violenta dello stato di diritto democratico, colpo di stato, danneggiamento di proprietà pubblica, cospirazione armata per commettere un reato e danneggiamento aggravato.

A cura di Paolo Fiorenza

Il furto di un pallone autografato da Neymar è costato una condanna penale pesantissima a un uomo brasiliano, stangato con 17 anni di reclusione. La sentenza, emessa dalla Corte Suprema del Brasile, va peraltro contestualizzata nello scenario dell'assalto al Congresso Nazionale perpetrato da migliaia di attivisti di estrema destra l'8 gennaio 2023. Oltre che per il furto aggravato del pallone che era tenuto lì, l'uomo è stato riconosciuto colpevole anche dei reati di abolizione violenta dello stato di diritto democratico, colpo di stato, danneggiamento di proprietà pubblica, cospirazione armata per commettere un reato e danneggiamento aggravato.

L'assalto al Congresso Nazionale del Brasile del gennaio 2023: fu rubato anche un pallone autografato di Neymar

L'assalto al Congresso Nazionale del Brasile fu un attacco messo in atto nel gennaio di due anni fa da migliaia di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro, prevalentemente di estrema destra, contro le sedi dei tre poteri dello stato brasiliano a Brasilia. Fu un tentativo di destabilizzare le istituzioni democratiche del Paese, in risposta alla vittoria di Lula alle elezioni presidenziali del 2022, che i sostenitori di Bolsonaro non avevano accettato.

Neymar con la maglia del Santos: ha appena rinnovato il contratto di altri sei mesi

Nelson Ribeiro Fonseca Junior ha confessato di aver partecipato all'assalto, che avvenne otto giorni dopo l'insediamento di Lula. Il suo arresto avvenne un mese dopo il tentato colpo di stato, quando si presentò in una stazione di polizia nella città di Sorocaba, a circa 860 chilometri da Brasilia, per restituire il pallone e confessare la sua responsabilità. Quel pallone autografato da Neymar era stato un dono che una delegazione del Santos aveva consegnato alla Camera dei Deputati nel 2012 dopo una seduta solenne in onore del centenario del club paulista.

Il ladro condannato a 17 anni di carcere: respinta la sua assurda versione dei fatti

I membri della Corte Suprema hanno respinto le argomentazioni della difesa secondo cui Ribeiro Fonseca avrebbe ‘sequestrato' la palla per proteggerla durante gli attacchi al Congresso e per questo motivo l'avrebbe restituita un mese dopo. Secondo il giudice istruttore del caso, l'uomo condannato non solo si è unito a un gruppo criminale che cercava di smantellare l'istituzione con un colpo di stato, ma ha anche incoraggiato altre persone a fare lo stesso. Dei quasi duemila sostenitori di Bolsonaro arrestati per i disordini dell'8 gennaio 2023, circa 500 sono stati condannati a pene che vanno dai 13 ai 17 anni.