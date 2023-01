Brasile, migliaia di sostenitori di Bolsonaro fanno irruzione in Parlamento: scontri con la polizia I sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno fatto irruzione nella sede del Parlamento brasiliano. Si segnalano atti vandalici.

A cura di Chiara Ammendola

Ore di tensione in Brasile dove i sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno fatto irruzione nella sede del Parlamento brasiliano.

Sarebbero migliaia, secondo quanto riportato dalla stampa locale, le persone che hanno occupato gli edifici amministrativi della capitale Brasilia. I manifestanti hanno forzato le difese delle forze di polizia e dopo essere saliti sul tetto del Parlamento hanno fatto irruzione occupando uffici e sale della sede del Parlamento, della Presidenza della Repubblica e della Corte Suprema.

Sulla piazza dei Tre Poteri, dove si trovano le sedi delle principali istituzioni del governo brasiliano, è intervenuta la polizia militare per cercare di disperdere i manifestanti. Ne sono nati scontri e lancio di lacrimogeni come si evince dalle immagini diffuse dalla stampa locale.

Al momento le emittenti locali parlano di circa 400 persone che sarebbero riuscite a rompere le barriere delle forze dell'ordine intorno alle sedi istituzionali del Paese. Nei video pubblicati sui social dagli stessi sostenitori di Bolsonaro si vedono atti di vandalismo all'interno delle tre strutture con le finestre distrutte dal lancio di pietre e bastoni, mentre all’interno del Congresso alcuni dei manifestanti hanno occupato l’aula dell’assemblea, salendo sul banco della presidenza.

Gli invasori sono riusciti a raggiungere, senza alcuna resistenza delle forze dell'ordine, l'ufficio del presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva che al momento si trova a San Paolo, in visita ad alcune aree alluvionate. Dopo gli scontri avvenuti all'esterno, le forze di polizia, in assetto antisommossa, si stanno preparando per fare irruzione dentro il Parlamento, mentre funzionari del governo attendono le forze aeree per lasciare la zona.

Il ministro della Giustizia brasiliana Flavio Dino ha scritto su Twitter: “Questo assurdo tentativo di imporre la volontà con la forza non prevarrà. Il governo del distretto federale afferma che ci saranno rinforzi. E le forze a nostra disposizione sono al lavoro. Io sono nella sede del ministero della Giustizia”.