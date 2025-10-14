Gattuso spiega perché la Nazionale non gioca mai al Sud “anche se io ci andrei a piedi”

Gattuso ha spiegato perché l’Italia non giochi così spesso al Sud: l’ultima partita esattamente due anni fa a Bari. Il CT azzurro: “Io andrei a piedi a Reggio Calabria e Cosenza”.

L'Italia è pronta a scendere in campo contro Israele in una partita difficile dal punto di vista ambientale. Ingenti le misure di sicurezza all'esterno dello stadio di Udine dove gli azzurri per strappare matematicamente il pass dei playoff per la qualificazione ai Mondiali dovranno vincere. Un'impresa non semplice ma sicuramente non impossibile dinanzi a 10mila spettatori presenti allo stadio. Di questo ultimo argomento ha parlato proprio il CT Gattuso nel corso di un'intervista rilasciata a poche ore dalla partita e concessa a Rai Radio 1.

"Per me i 10mila di stasera valgono 30-40mila, sono degli eroi – spiega -. Venire qua, farsi controllare, stare qua per un’ora e mezza, sapendo che per più di mesi si è parlato di questa partita impossibile da seguire, in cui poteva succedere di tutto. Bisogna fare i complimenti, spero che stasera riusciremo a regalare una gioia importante". Allo stesso tempo però Gattuso si rammarica del fatto che poche volte l'Italia riesca a giocare a Sud: "Andrei a piedi a Reggio Calabria così come a Cosenza".

Italia–Macedonia giocata a Palermo.

Sull'argomento Gattuso spiega: "Non pensate che a tavola parliamo di orologi e di macchine, parliamo di sta roba qua – ha aggiunto il CT azzurro –. C’è un problema di licenze Uefa, di stadi. Palermo, Napoli, Bari, Lecce: se non hanno la licenza non puoi andare a giocare. Anche Reggio Calabria e Cosenza sono tutti stadi che non hanno l’agibilità per giocare certi tipi di partite". Di fatto l'Italia ha giocato la sua ultima partita nel Sud Italia esattamente due anni fa, il 14 settembre 2023 quando gli azzurri sfidarono Malta a Bari.

Nel 2023 l’ultima partita giocata a Sud, quella tra Italia e Malta a Bari.

Nello stesso anno, a marzo 2023, la sfida a Napoli contro l'Inghilterra. Andando un pochino indietro, prima della sfida del Maradona, l'Italia giocò a Sud dell'Italia il 24 marzo del 2022 in quel famoso e sportivamente drammatico Italia-Macedonia del Nord giocata a Palermo e che chiuse all'Italia le porte dei Mondiali 2022 in Qatar. Gattuso conclude la sua intervista augurandosi che stasera tutto possa andare per il verso giusto: "Grande rispetto anche per chi manifesta. Spero per la città che ci sia grande civiltà: uno può dire quello che vuole con rispetto ed educazione".