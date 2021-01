Gennaro Gattuso è stato protagonista di una disamina cruda e onesta dopo Napoli-Spezia, gara terminata con la sconfitta a sorpresa degli azzurri dopo una partita dominata ma scivolata dalle mani nel finale. Il tecnico calabrese ha usato parole dure nei confronti del suo Napoli, a cui ha dato poche attenuanti:

La squadra crea tanto, siamo tra quelli che tirano di più in Europa, oggi è difficile parlare della prestazione. Dobbiamo capire perché succedono certe cose: sbagliamo un passaggio e perdiamo sicurezza. La squadra è nervosa, perdiamo la testa facilmente. Compromettiamo le partite con poco facendo troppi errori di valutazione.

Gli errori di Maksimovic e il ko con lo Spezia

La fotografia di questo inopinato ko con i liguri sta, secondo Gattuso, nei due errori di Maksimovic. Il serbo ha commesso due errori e non ha saputo reagire. Ha perso tranquillità il difensore e in breve tempo pure tutta la squadra:

La partita di oggi è nei due errori consecutivi di Maksimovic, che si è innervosito. Non si deve andare in depressione dopo aver commesso un errore.Vorrei vedere una squadra più tranquilla e non schizofrenica.

Il problema del gol

Il Napoli ha commessi due gravi errori e li ha pagati a caro prezzo perché non è riuscito a concretizzare le numerosissime palle gol che ha creato. Il tecnico non vuole alibi e non si appella alla sfortuna: