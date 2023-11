Gattuso non vince da quattro partite e il Marsiglia cola a picco: “La squadra ha fatto schifo” Rino Gattuso sta attraversando il momento più difficile da quando è al Marsiglia: “Pretendo spiegazioni dai giocatori, mi assumo la responsabilità perché è anche colpa mia”

L'avventura di Rino Gattuso in Francia non procede secondo i piani. In sei partite alla guida del Marsiglia ha totalizzato appena cinque punti, troppo poco per risollevare la squadra dalla condizione di torpore in cui si è ritrovata in questa stagione, e soprattutto non vince da quattro partite.

I francesi sono noni, a metà classifica, lontanissimi dalle zone nobili e soprattutto da quelle che garantirebbero l'accesso all'Europa il prossimo anno. La situazione non è nelle migliori e Gattuso ha risposto alla critiche a viso aperto, senza nascondere nulla: "Sono molto arrabbiato per il secondo tempo, è stato un disastro. Mi assumo la responsabilità, ma non capisco come abbiamo giocato in questo modo. Indossare la maglia di questa squadra è una responsabilità molto importante".

Il Marsiglia ha pareggiato in casa dello Strasburgo, un risultato che ha lasciato tutti delusi. L'allenatore italiano si è assunto la piena responsabilità di ciò che sta succedendo: "Non possiamo crescere così. Guardate come abbiamo giocato il secondo tempo. Ho chiesto ai giocatori come è stato possibile, pretendo spiegazioni. Mi assumo la responsabilità, è anche colpa mia".

Gattuso ha vissuto la serata più difficile da quando allena in Francia. La situazione è veramente tesa, con la squadra che non riesce a fare passi in avanti e un calendario che non sarà così clemente nelle prossime settimane prima della sosta natalizia.

L'ex Napoli e Milan non ha risparmiato aspre critiche ai suoi giocatori, nel pieno del suo stile senza filtri che ha caratterizzato tutte le sue avventure sulle diverse panchine d'Europa: "Non abbiamo vinto un duello. Come allenatore è difficile capire. Davvero non abbiamo giocato. La squadra ha fatto schifo. Il gioco è stato altrettanto deprimente nel primo tempo, ma il secondo è stato peggio. Spero in una reazione da parte dei giocatori".