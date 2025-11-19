Calcio
video suggerito
video suggerito

Gattuso in spogliatoio ai calciatori dell’Italia dopo che la Norvegia ci ha distrutto: “Siamo forti”

Italia-Norvegia era appena finita domenica sera, con una sonora disfatta degli azzurri e lo spettro dei playoff da affrontare a marzo per acciuffare i Mondiali: poco dopo il fischio finale, Rino Gattuso nello spogliatoio del Meazza ha deciso di fare un discorso preciso ai suoi calciatori.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Paolo Fiorenza
0 CONDIVISIONI
Immagine

Domenica sera la Norvegia ci aveva appena distrutto a San Siro, umiliandoci con quattro palloni rifilati a Donnarumma nel secondo tempo, e in quel frangente Rino Gattuso doveva fare una scelta. Il Ct azzurro ha capito che non doveva né poteva perdere tempo: qualche minuto dopo il fischio finale – negli spogliatoi del Meazza, tra i vapori delle docce e gli sguardi mogi degli sconfitti – Gattuso ha già iniziato a preparare i playoff che a marzo ci vedranno inseguire disperatamente la qualificazione ai Mondiali. Ancora una volta, la terza di fila. Sperando di evitare gli psicodrammi vissuti contro Svezia e Macedonia del Nord, che per uno scherzo del destino potremmo nuovamente incrociare nella semifinale del playoff (sorteggio giovedì alle 13). Gattuso ha fatto un bel discorso ai calciatori azzurri: niente bastone, ha scelto la carota. Il tecnico calabrese ha detto ai suoi ragazzi che "sono forti" e l'unica cosa in cui difettano è "crederci".

Gattuso pensa già ai playoff: il discorso ai calciatori dell'Italia per ricordargli chi sono

Ringhio sa bene che questo è il materiale umano su cui potrà contare anche il prossimo 26 marzo a Bergamo (sede della semifinale del playoff, poi l'eventuale finale si giocherà il 31 con fattore campo deciso dal sorteggio), non è che in questi pochi mesi salterà fuori un salvatore della patria esploso all'improvviso, e allora sceglie di mettere benzina a profusione nel serbatoio della fiducia dei calciatori italiani, anche se probabilmente sono sotto un treno.

Rino Gattuso con tanti pensieri sotto la pioggia a margine di Italia–Norvegia
Rino Gattuso con tanti pensieri sotto la pioggia a margine di Italia–Norvegia

Niente atti d'accusa o sfoghi, tutta roba ritenuta controproducente, ma un lavoro di convincimento psicologico che possa far spremere il massimo dei propri mezzi quando a marzo saremo spalle al muro, con la pressione immane di un Paese intero sulle spalle. E allora Gattuso domenica sera è entrato nello spogliatoio del Meazza dove non volava una mosca e ha fatto sentire la sua voce, non per bastonare ma per accarezzare.

Leggi anche
Gattuso si presenta devastato dopo la disfatta in Italia-Norvegia: “Come prima cosa chiedo scusa”

Il Ct vuole che gli azzurri si convincano di "essere forti": basterà a marzo per andare ai Mondiali?

"Siamo forti. Siete forti. Volete convincervi di questo? – solo le parole del Ct riportate dalla ‘Gazzetta dello Sport' – Dovete crederci". Il problema è che i nostri avversari, quando si trovano di fronte i migliori elementi che può esprimere il calcio italiano, non credono affatto che siamo forti. E gli basta poco, darci appena una spintarella, per farci crollare. Non ce ne voglia Gattuso e la sua narrativa del "veleno", ma sconfitta con la Norvegia – con una difesa scioltasi come neve al sole, che è un'aberrazione per la nostra storia ma purtroppo non è una novità degli ultimi tempi – non può essere derubricata come una mancanza di fiducia in sé stessi. Siamo stati spazzati via, come lo eravamo stati a Oslo lo scorso giugno.

Calcio
Nazionale di calcio dell'Italia
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ecco le 42 squadre già qualificate ai Mondiali 2026, ne mancano ancora sei: quali sono
Gattuso in spogliatoio ai calciatori dell'Italia dopo la disfatta con la Norvegia: "Siamo forti"
Playoff Mondiali 2026 con l'Italia, come funzionano e quali squadre si qualificano: il regolamento
Le possibili avversarie dell'Italia ai playoff Mondiali: squadre qualificate e fasce del sorteggio
Dove giocherà l'Italia nei playoff per i Mondiali: prova ad aggirare la maledizione dello stadio San Siro
Perché Paolo Maldini sarebbe l'uomo giusto per rilanciare il calcio italiano (con o senza Mondiali)
Maurizio De Santis
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views