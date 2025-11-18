Italia ai playoff dei Mondiali, le possibili avversarie: squadre qualificate e fasce del sorteggio

Sono terminate tutte le partite della fase a gironi valida per le qualificazioni ai prossimo Mondiali 2026. Il quadro delle Nazionali che potranno partecipare alla fase finale del torneo che si terrà tra giugno e luglio 2026 in USA, Messico e Canada però non è ancora completo. Da giocare ci sono ancora playoff per le ultime speranze di partecipazione di diversi Nazionali, fra cui l'Italia. Dopo aver mancato l'accesso diretto, la Nazionale di Gattuso, che ha perso 1-4 l'ultima sfida della fase a gironi contro la Norvegia sa ora contro chi dovrà giocare la prima semifinale. Retegui e compagni sono testa di serie e non potranno incontrare nessuna tra Turchia, Danimarca o Ucraina.

In semifinale invece gli azzurri se la vedranno contro una tra Mecedonia del Nord, Svezia, Romania e Irlanda del Nord (le ultime tre ripescate via Nations League ndr) da decidere al sorteggio di Zurigo di giovedì 20 novembre. Il tutto in una gara secca da disputarsi in casa di fronte al proprio pubblico che in questo caso sarà quello del Gewiss Stadium di Bergamo. Per l'Italia il pericolo psicologicamente più grande è la Svezia rinvigorita dalla cura Potter mentre l'Irlanda del Nord rievoca dolci pensieri agli azzurri visti i due recenti successi del 2022. Occhio all'insidia Romania e alla Macedonia del Nord che ci ha dato l'ultimo dispiacere con Mancini in panchina. In caso di raggiungimento della finale playoff gli Azzurri a quel punto se la dovranno vedere contro una tra Repubblica Ceca, Polonia, Galles, Slovacchia, Irlanda, Albania, Bosnia ed Erzegovina e Kosovo che rientrano in seconda e terza fascia.

Le possibili avversarie dell'Italia in semifinale e finale

L'Italia ha dunque ben chiaro il suo percorso in vista di questi playoff. Il sorteggio di giovedì 20 novembre permetterà all'Italia di capire quale sarà la sua avversaria in semifinale tra Mecedonia del Nord, Svezia, Romania e Irlanda del Nord. In caso di accesso alla finale gli azzurri di Gattuso dovranno poi vedersela contro una tra Repubblica Ceca, Polonia, Galles, Slovacchia, Irlanda, Albania, Bosnia ed Erzegovina e Kosovo a seconda del sorteggio.

Chi va ai playoff dei Mondiali, squadre qualificate e fasce

Le squadre qualificate ai playoff Mondiali e le fasce completate dopo l'ultima partita della fase a gironi delle qualificazioni è decisa. Le sedici nazionali dei playoff vengono divise in quattro fasce: le dodici seconde dei gironi delle qualificazioni sono classificate in base al loro posto nel ranking Fifa di novembre 2025: le prime quattro (tra cui l'Italia) saranno inserite in prima fascia, le quattro successive in seconda fascia e le restanti quattro nella terza. E la quarta vedrà al suo interno le quattro nazionali "ripescate" tra le migliori vincitrici della Nations League.

A questo punto dopo sorteggio saranno noti gli abbinamenti delle semifinali che si disputeranno tra le squadre della 1^ fascia con quelle della 4^ e quella della 2^ con le nazionali della 3^ fascia. Una volta decretate le finaliste, dopo apposito sorteggio, la vincitrice della sfida tra prima e quarta fascia affronterà la vincitrice del match tra seconda e terza fascia. Inoltre, le squadre di prima e seconda fascia giocheranno la semifinale in casa. L'Italia giocherà quindi la semifinale playoff in casa contro una delle quattro ripescate dalla Nations League.

Danimarca Turchia Ucraina Seconda fascia:

Repubblica Ceca Polonia Galles Slovacchia Terza fascia:

Irlanda Albania Bosnia ed Erzegovina Kosovo Quarta fascia

Romania

Svezia

Irlanda del Nord

Macedonia del Nord

Quando c'è il sorteggio degli spareggi dei Mondiali 2026

Le 16 squadre qualificate ai playoff mondiali saranno sorteggiate nella giornata di giovedì 20 novembre alle ore 13 in quattro distinti percorsi di spareggio (i Gruppi A, B, C e D) e si sfideranno in semifinale e finale, entrambe in gara secca.