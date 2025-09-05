Gattuso ha deciso chi sono i 4 calciatori da mandare in tribuna per la sua prima in Italia-Estonia

Gattuso ha fatto le proprie scelte in vista del match di Italia-Estonia in programma questa sera a Bergamo. Ha escluso 4 giocatori che seguiranno la partita in tribuna, da cui due debuttanti in assoluto. Si tratta di Maldini, Carnesecchi, Leoni e Fabbian. Non ci sarà nemmeno Scamacca, infortunato e rientrato alla base.

La partita con l'Estonia è alle porte e dirà tantissimo e subito sul nuovo corso di Rino Gattuso da ct azzurro: un esordio difficile se non sulla carta contro una Nazionale più che abbordabile, complicato dalle contingenze che vedono oggi l'Italia boccheggiare dietro la Danimarca, anelando ad un miracoloso primo posto nel girone. Al netto di tutto, Gattuso deve anche affrontare scelte delicate e difficili per delineare il suo "credo", che passa già dai quattro esclusi dall'elenco convocati che vedranno la gara delle 20:45 di oggi a Bergamo, in tribuna.

Le scelte di Gattuso per Italia-Estonia: fuori in 4, anche due debuttanti assoluti

Non ci sarà ovviamente Gianluca Scamacca infortunato per l'infiammazione al ginocchio e già rientrato in quel di Bergamo. Al suo posto Gattuso non ha chiamato alcun nuovo attaccante, soddisfatto dei suoi convocati dove non sono mancate le novità, anche se annunciate, di diversi volti nuovi e giovani. Alcuni dei quali però dovranno ancora attendere prima di vestire ufficialmente la casacca della Nazionale maggiore, anche solo per sedersi in panchina. Per la gara contro l’Estonia il ct ha dovuto fare scelte difficili, escludendo Maldini, Carnesecchi, Leoni e Fabbian con questi ultimi due che sono al proprio esordio nel gruppo.

Gattuso e l'impresa qualificazione: obbligo vincere con Estonia e Israele, poi si vedrà

Nulla di particolare, in attesa di capire i titolari, ma anche un segnale che indica la rotta almeno per questo incipit azzurro: Gattuso ha chiamato a sé debuttanti e profili congrui al suo credo calcistico, ma si avvalerà dei più esperti, di chi ha già vestito la maglia della Nazionale e che contro l'Estonia non potrà né dovrà fallire l'appuntamento con la vittoria. Fondamentale almeno per proseguire l'inseguimento alla chimera qualificazione fino all'inevitabile, visto che un doppio successo con Estonia e Israele difficilmente sarà sufficiente per evitare i playoff mondiali.

La probabile formazione dell'Italia contro l'Estonia a Bergamo

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso.