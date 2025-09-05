Calcio
video suggerito
video suggerito

Gattuso ha deciso chi sono i 4 calciatori da mandare in tribuna per la sua prima in Italia-Estonia

Gattuso ha fatto le proprie scelte in vista del match di Italia-Estonia in programma questa sera a Bergamo. Ha escluso 4 giocatori che seguiranno la partita in tribuna, da cui due debuttanti in assoluto. Si tratta di Maldini, Carnesecchi, Leoni e Fabbian. Non ci sarà nemmeno Scamacca, infortunato e rientrato alla base.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

La partita con l'Estonia è alle porte e dirà tantissimo e subito sul nuovo corso di Rino Gattuso da ct azzurro: un esordio difficile se non sulla carta contro una Nazionale più che abbordabile, complicato dalle contingenze che vedono oggi l'Italia boccheggiare dietro la Danimarca, anelando ad un miracoloso primo posto nel girone. Al netto di tutto, Gattuso deve anche affrontare scelte delicate e difficili per delineare il suo "credo", che passa già dai quattro esclusi dall'elenco convocati che vedranno la gara delle 20:45 di oggi a Bergamo, in tribuna.

Le scelte di Gattuso per Italia-Estonia: fuori in 4, anche due debuttanti assoluti

Non ci sarà ovviamente Gianluca Scamacca infortunato per l'infiammazione al ginocchio e già rientrato in quel di Bergamo. Al suo posto Gattuso non ha chiamato alcun nuovo attaccante, soddisfatto dei suoi convocati dove non sono mancate le novità, anche se annunciate, di diversi volti nuovi e giovani. Alcuni dei quali però dovranno ancora attendere prima di vestire ufficialmente la casacca della Nazionale maggiore, anche solo per sedersi in panchina. Per la gara contro l’Estonia il ct ha dovuto fare scelte difficili, escludendo Maldini, Carnesecchi, Leoni e Fabbian con questi ultimi due che sono al proprio esordio nel gruppo.

Gattuso e l'impresa qualificazione: obbligo vincere con Estonia e Israele, poi si vedrà

Nulla di particolare, in attesa di capire i titolari, ma anche un segnale che indica la rotta almeno per questo incipit azzurro: Gattuso ha chiamato a sé debuttanti e profili congrui al suo credo calcistico, ma si avvalerà dei più esperti, di chi ha già vestito la maglia della Nazionale e che contro l'Estonia non potrà né dovrà fallire l'appuntamento con la vittoria. Fondamentale almeno per proseguire l'inseguimento alla chimera qualificazione fino all'inevitabile, visto che un doppio successo con Estonia e Israele difficilmente sarà sufficiente per evitare i playoff mondiali.

Leggi anche
Italia-Estonia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

La probabile formazione dell'Italia contro l'Estonia a Bergamo

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Calcio
Nazionale di calcio dell'Italia
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
L'Italia stasera in campo contro l’Estonia: come giocherà la prima Nazionale di Gattuso
Stasera il debutto di Ringhio in azzurro, calcio d'inizio alle ore 21 a Bergamo
Gattuso ha deciso chi sono i 4 calciatori da mandare in tribuna per lItalia-Estonia
Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai Mondiali e cosa succede se non vince con l'Estonia
Scamacca infortunato lascia la Nazionale: il ct non modifica la lista dei convocati
Perché Israele non verrà escluso dalle competizioni Uefa a differenza della Russia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views