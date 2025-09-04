Scamacca infortunato, lascia il ritiro della Nazionale per problemi al ginocchio: le scelte di Gattuso

Primo importante KO alla vigilia dell’esordio da ct della Nazionale italiana di Gennaro Gattuso: Gianluca Scamacca ha abbandonato il ritiro di Coverciano per l’infiammazione al ginocchio sinistro, rimediata con l’Atalanta. In vista dei die match contro Estonia e Israele non sono previsti sostituti.

Gianluca Scammacca va subito KO a Coverciano e rinuncia alla Nazionale. Per il neo ct Gennaro Gattuso subito un bel grattacapo in attacco per la sua Italia in vista del doppio confronto contro Estonia e Israele, gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L'attaccante dell'Atalanta, ha accusato una ricaduta al ginocchio operato che lo ha costretto a saltare l'intera stagione scorsa. Al momento non sono previste nuove convocazioni, il gruppo azzurro scende a 27 giocatori.

Cosa si è fatto Gianluca Scamacca; infortunio avvenuto con l'Atalanta

Gianluca Scamacca ha provato a stringere i denti e a svolgere la rifinitura con i propri compagni pur di non gettare la spugna e lasciare l'Italia ma alla fine i problemi al ginocchio e il timore di compromettere già a inizio settembre una nuova stagione ha prevalso: in accordo con lo staff di Coverciano il bomber dell'Atalanta ha lasciato il ritiro, per iniziare immediatamente le cure. Gattuso ne ha preso atto ma non dovrebbe chiamare nessun altro giocatore in sostituzione: tra esterni, giocatori offensivi e punte il parterre è comunque ricco, le soluzioni restano per il ct che si appresta all'impresa qualificazione.

L'infortunio di Scamacca, precedente alla convocazione: "Ringrazio l'Atalanta per la disponibilità"

I guai per l'attaccante di Juric e della Nazionale sono iniziati prima della convocazione, con una fastidiosa infiammazione. Che ha richiesto un ulteriore ciclo di terapia conservativa ma dopo le visite svolte in questi giorni dai responsabili medici di Coverciano, che hanno confermato la totale mancanza di miglioramenti sul ginocchio interessato, è arrivato il "no" e così l'attaccante dell'Atalanta è stato "liberato" anche da Gattuso che nei giorni scorsi aveva sottolineato la linea seguita dalla Nazionale e dai club, con i bergamaschi che si erano resi disponibili: "Non voglio mettere in difficoltà giocatori e club, ma ringrazio l'Atalanta per aver consentito a Scamacca di rispondere alla convocazione. Qui abbiamo tutti gli strumenti per curare e controllare i giocatori. Il rapporto dev'essere questo anche in futuro".

Senza Scamacca, le scelte di Gattuso in attacco: spazio al tridente Orsolini, Kean, Zaccagni

Di certo l'Italia perde in attacco uno dei suoi bomber di riferimento in ottica futura su cui Gattuso punta decisamente. Ma il reparto offensivo azzurro in vista del doppio match con Estonia e Israele vanta un nutrito numero di alternative. Al momento convocati in avanti restano Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah) e Mattia Zaccagni (Lazio). Chi giocherà in attacco? Ecco la probabile formazione per il debutto da ct di Gattuso:

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Orsolini, Kean, Zaccagni. CT.: Gennaro Gattuso.