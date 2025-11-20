Gattuso fa un appello dopo il sorteggio dei playoff Mondiali per l’Italia: “Fermiamo il campionato”

Gattuso dopo i sorteggi dei playoff Mondiali 2026 ha parlato delle avversarie: “L’Irlanda del Nord è alla nostra portata”, e anche dello stop del campionato che vorrebbe prima dei playoff. Così avrebbe più tempo per preparare la sfida all’Irlanda del Nord.

L'esito dei sorteggi dei playoff finalmente è arrivato. L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord in semifinale giovedì 26 marzo, se riuscirà a vincere la partita, che si giocherà probabilmente a Bergamo, la Nazionale disputerebbe la finale contro Galles o Bosnia, in ogni caso fuori casa. Gennaro Gattuso, a caldo, ha parlato del sorteggio e delle avversarie, dell'aspetto mentale e ha anche detto che si potrebbe provare a spostare il turno di Serie A che precede i playoff per provare ad agevolare la Nazionale nella corsa ai Mondiali. Altrimenti il CT avrebbe pochissimi giorni per preparare la sfida all'Irlanda del Nord

"L'Irlanda del Nord è una squadra alla nostra portata"

Tutto sommato è andata bene, anche se Irlanda del Nord, Galles e Bosnia non sono da sottovalutare. Da oggi in poi bisognerà prepararsi anche mentalmente all'importanza dei playoff e (si spera) a due partite. Gattuso parlando a RaiSport non si è nascosto, ha parlato della partita con la Norvegia, definendola una figuraccia, e ha analizzato gli avversari. O meglio l'avversario reale, l'Irlanda del Nord definendola, correttamente: "Una squadra alla nostra portata".

Poi ha parlato soprattutto dell'aspetto mentale dei suoi ragazzi, e per questo motivo non li marcherà stretto: "Ora voglio lasciar stare i ragazzi, ci dobbiamo riprendere dalla figuraccia di San Siro domenica".

Gattuso vorrebbe uno stage con la Nazionale

L'Italia ha giocato domenica scorsa e fino al 26 marzo, data delle semifinali dei playoff, non scenderà più in campo. In mezzo, probabilmente a febbraio, ci sarà uno stage. Quasi tutti i CT li hanno richiesti, Gattuso dovrebbe essere accontentato. Certezze, però, ancora non ce ne sono: "Vediamo se ci danno una data, ma penso che un paio di giorni ce li diano. La verità è che noi siamo all’11ª giornata e con i ragazzi ci rivedremo direttamente alla 30ª. C’è bisogno di vedersi, di prendere un tè, fare due chiacchiere, stare insieme, anche con quelli che giocano all'estero".

In Turchia probabile stop al campionato prima dei playoff

Ed ha risposto anche a una domanda sul possibile slittamento della trentesima giornata, quella che precederà i playoff: "Questo è un problema di tutti. Parlavo con Montella che mi ha detto che in Turchia quella settimana il campionato potrebbe slittare per dare alla nazionale qualche giorno in più. Sarebbe una buona cosa pure se accadesse per noi. Spero venga fatta la stessa cosa anche in Italia". Messaggio inviato, vedremo se sarà recepito.

Infine ha parlato anche di Federico Chiesa, che potrebbe essere una risorsa nei playoff: "Io lo convoco per ogni ritiro. Non sono io il problema né il mio staff. Il problema è lui". Il ritorno di Chiesa potrebbe esserci a marzo, quando l'Italia spera di avere tutti gli uomini migliori a disposizione e con la condizione fisica migliore possibile per sfatare un tabù e tornare al posto che ci spetta, ai Mondiali.