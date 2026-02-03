Gasperini sul mercato della Roma: “O parliamo di Under 23 o della Champions, mettetevi d’accordo”

La Roma è stata tra le protagoniste del mercato invernale ma dalle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini non traspare lo stesso entusiasmo. Dopo la sconfitta nel Monday Night per 1-0 sul campo dell’Udinese, il tecnico giallorosso ha espresso tutto il suo disappunto in conferenza stampa.

L’allenatore di Grugliasco è tornato a parlare degli obiettivi stagionali, soffermandosi in particolare sulle aspettative legate al mercato invernale e a chi gli ha chiesto se sta allenando una squadra quasi di U23 ha risposto così: “Però mettetevi d’accordo, uno mi chiede di parlare della Champions League, un altro dell’U23. Parliamo di ragazzi come Robinio Vaz e Venturino. Bisogna mettersi d’accordo oppure saremo sempre scontenti. L’Udinese ha undici punti in meno della Roma, dove si sono visti? E’ una squadra forte, la Serie A è un campionato difficile. Poi magari a fine anno non si arriverà in Champions League e si cambierà allenatore e fine del discorso. Lavoro con quello che mi viene dato”.

Sempre sul mercato Gasp non ha usato giri di parole: "Questa sarà la squadra fino in fondo e ci lavoreremo, non pensavo a dicembre ci sarebbero state tutte queste difficoltà nel trovare giocatori. Malen è stato un bel colpo, ci darà una mano come Zaragoza”.

Il mercato di gennaio della Roma: quattro innesti e due uscite

In casa Roma le strategie di mercato si sono concentrate soprattutto sull’attacco, il reparto che più di altri aveva evidenziato limiti nel corso della stagione. In una prima fase erano stati accostati ai giallorossi profili di primo piano come Raspadori, Zirkzee, Tel e altri giocatori valutati dal direttore sportivo Ricky Massara.

Alla fine, però, le operazioni concluse sono state quattro. Il primo innesto è stato Robinio Vaz, ufficializzato il 14 gennaio, seguito due giorni più tardi dall’arrivo di Donyell Malen. Il 24 gennaio il club ha poi comunicato l’ingaggio di Lorenzo Venturino, mentre a chiudere il mercato è stato Bryan Zaragoza, esterno destro voluto espressamente da Gian Piero Gasperini e annunciato nelle ultime ore della sessione invernale.

Sul fronte delle uscite, invece, hanno salutato la Capitale Leon Bailey, rientrato all’Aston Villa, e Tommaso Baldanzi, trasferitosi in prestito al Genoa allenato da Daniele De Rossi.