Il gol di Ekkelenkamp regala la vittoria all’Udinese sulla Roma: nel finale annullato il pari a Cristante

La Roma cade contro l'Udinese che in casa si prende tre punti d'oro grazie al gol di Ekkelenkamp. Giallorossi poco brillanti e quasi in difficoltà nel riuscire a perforare la difesa friulana. Nel secondo tempo la squadra di Gasperini trova anche il pari con Cristante ma l'arbitro annulla per fuorigioco. La Roma ora è da sola al quinto posto con la Juventus quarta in solitaria.

Pellegrino lotta in campo contro Solet.

La Roma nel primo tempo sembra più contratta e infatti l'Udinese in un paio di occasioni riesce ad uscire allo scoperto in contropiede nel tentativo di sorprendere la squadra di Gasperini. Mancini con la punta del piede evita subito che Ekkelenkamp indisturbato possa appoggiare in rete l'ottimo assist con Davis, poi ancora Udinese che con almeno due tiri dalla distanza mette a dura prova la difesa giallorossa. La Roma reagisce con qualche sortita offensiva di Soulé che cerca Pellegrini e Malen ma senza dare particolari problemi all'Udinese.

Lo stesso ex Juventus si fa vedere anche con una punizione che però finisce di poco alta sulla traversa. Anche Malen, trovato da un altro passaggio illuminante dell'argentino tenta la conclusione che però è debole e prevedibile finita tra le braccia di Okoye. La Roma fa fatica a costruire e così l'Udinese anche con Miller continua a premere sull'acceleratore con conclusioni interessanti dalla distanza. Il gioco resta anche fermo per un po' dopo un colpo al naso subito da Mancini. Il primo tempo si chiude però sul punteggio di 0-0.

Il momento in cui l’Udinese trova il gol del vantaggio.

Nel secondo tempo la Roma aumenta i giri con un fraseggio importante attorno all'area dell'Udinese. I giallorossi però non trovano mai lo spazio giusto per andare in porta. E così ecco che è l'Udinese a trovare il gol del vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Ekkelenkamp si presenta sul pallone e tira una sassata in porta con una precisione chirurgica. La palla però viene deviata in maniera decisiva da Malen e questa deviazione sbilancia Svilar che non riesce ad arrivare sulla palla. È 1-0 per l'Udinese.

La Roma allora ci prova mandando in campo tutti: Gasperini fa entrare Robinio Vaz, Venturino e lascia in campo anche Malen. Il gol però ancora non arriva e nel frattempo l'Udinese perde Davis per infortunio. Nel finale la Roma riesce a trovare anche il gol con Cristante che manda la palla in porta dopo l'assist in rovesciata di Tsmikas ma l'arbitro annulla proprio per fuorigioco di quest'ultimo. Al triplice fischio è l'Udinese a festeggiare la vittoria per 1-0.