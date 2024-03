Gasperini spiega il primo gol di Koopmeiners in Juventus-Atalanta: “Stamattina l’avevamo provato” Gian Piero Gasperini ha parlato a DAZN al termine della partita pareggiata dalla sua Atalanta in casa della Juventus. La Dea è stata trascinata da Koopmeiners autore di una doppietta. Il primo gol dell’olandese è arrivato dopo uno schema perfetto, che Gasp spiega: “L’abbiamo provata stamattina”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Gian Piero Gasperini è soddisfatto della partita fatta dalla sua Atalanta contro la Juventus. Il punteggio di 2-2 sta bene all'allenatore della Dea che ne ha parlato a DAZN: "Fare risultato contro di loro è sempre difficile perché sono una squadra forte e aveva mille motivi per chiudere il discorso Champions – spiega – Sono soddisfatto perché stiamo giocando tante partite in poco tempo e avere questa mentalità non è facile". A brillare nell'Atalanta è stato però soprattutto Koopmeiners capace di mettere a segno una doppietta contro i bianconeri.

Un giocatore che il tecnico dell'Atalanta apprezza tantissimo: "Lui può giocare ovunque, dall'Olanda quando è venuto giocava pure da difensore centrale, io però ho intuito che ha anche grandi potenzialità da realizzatore". Poi soprattutto Gasp ha sottolineato l'importanza di essere stati capaci a mettere a segno quel gol con lo stesso giocatore olandese dopo uno schema ben riuscito. Un qualcosa che era già stato preparato e cercato già in un'altra partita in cui la Dea però non ha avuto fortuna: "Sono stati bravi, l'avevamo provata stamattina".

Il tecnico della Dea ha sottolineato come la squadra avesse ben chiaro cosa stesse facendo: "Avevamo due o tre soluzioni e abbiamo scelto quella giusta – ha aggiunto ancora – Quando giochi una partita ogni tre giorni non sai mai la condizione". Sul campionato il giudizio di Gasperini è netto: "Inter squadra superiore ma Juve e Milan sono molto forti, la classifica è veritiera così come per il Bologna, noi non siamo stati fortunati in alcune partite – ha spiegato ancora – Mi è dispiaciuto di aver subito in pochi minuti due gol, un po' come accaduto proprio contro il Bologna".

L'allenatore dell'Atalanta ha dunque fatto luce sulla lucidità della squadra capace comunque di essere stata in grado di fare una partita buona contro la Juventus nonostante l'impegno di coppa. Ora come ora ha bisogno solo di chi dimostra di stare bene: "El Bilal Toure? Non è facile in questo momento per lui perché ho tanti giocatori che stanno facendo bene, ma questo non è più il momento per aspettare un giocatore, deve trovare continuità e di giocare ma non è facile concedergli più minutaggio".