La Juve trema con l'Atalanta: Koopmeiners show, doppietta in risposta ai gol di Cambiaso e Milik Botta e risposta all'Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta: 2-2 il risultato finale grazie alla doppietta di Koopmeiners e le reti di Cambiaso e Milik. Avanti adagio in classifica con i bianconeri che perdono il 2° posto e la Dea ai bordi della Zona Coppe.

A cura di Alessio Pediglieri

Botta e risposta tra Juventus e Atalanta all'Allianz Stadium con la Dea per prima in vantaggio nel primo tempo con Koopmeiners. Poi la reazione nella ripresa con rimonta e sorpasso firmato Cambiaso e Milik per poi diver capitolare ancora davanti alla doppietta dell'olandese. Alla fine un punto a testa, ma tanto gioco e spettacolo.

La Juventus deve fare fronte a diversi assenti, sia per infortunio sia per squalifica e Allegri si ritrova a dover scendere in campo contro l'Atalanta reinventandosi un 11 titolare che in avanti vede Chiesa e Milik, proponendo in esterna in mediana Illing Junior e Cambiaso. Di fronte una Dea convalescente con Gasperini che sceglie la coppia Scamacca-De Ketelaere per provare a scardinare la difesa bianconera. In palio tanto: per la Juve la ripresa del secondo posto nel testa a testa con il Milan, per l'Atalanta l'accesso alla Zona d'elite che vale le coppe.

Ne nasce una partita ad altissima intensità tra due squadre che si affrontano a testa alta e con i bergamaschi che riescono a trovare il break vincente poco dopo la mezz'ora quando ci pensa Koopmeiners a trovare il primo vantaggio che gela l'Allianz Stadium. Proprio uno dei prossimi obiettivi di mercato della Juve diventa decisivo ottimizzando al massimo un passaggio di Pasalic. Una rete che spalanca le porte all'Atalanta e complica la vita ai padroni di casa che chiudono all'intervallo tra i fischi del proprio pubblico.

Per la ripresa, però, Allegri presenta un'altra Juve: senza cambiare i giocatori titolari è la mentalità a fare la differenza a tal punto che l'Atalanta è costretta a chiudersi a riccio sotto il pressing avversario fino a capitolare. Non una ma due volte: prima ci pensa Cambiaso aiutato da McKennie a trovare l'1-1, poi il vice Vlahovic, Milik, supera per la seconda volta Carnesecchi, ribaltando la partita per l'esplosione dei tifosi bianconeri presenti in tribuna.

I fuochi d'artificio però sono solamente all'inizio perché il secondo tempo resta pirotecnico: l'Atalanta non ci sta e nel momento di massimo sacrificio trova la forza del pareggio. Ancora nel segno di Koopmeiners assistito da Dijmsiti per il 2-2 che rimette tutto di nuovo in equilibrio estremo.

Nel finale, la fatica si fa sentire e il ritmo cala malgrado aumentino gli errori. Squadre più lunghe e lente, ribaltamenti di fronte continui ma alla fine nulla più cambia: 2-2 che soddisfa i tifosi per lo spettacolo visto, non certo per un classifica in cui sia Juve sia Atalanta restano lontane dagli obiettivi di inizio stagione.