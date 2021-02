Gian Piero Gasperini prima del fischio finale di Atalanta-Real Madrid ha sostituito Josip Ilicic che era entrato solo 30′ prima in campo al posto di Muriel. Al tecnico della Dea non è piaciuto l'atteggiamento mostrato dal giocatore al momento del suo ingresso. Lo sloveno, una volta sostituito, è andato dritto negli spogliatoi visibilmente nervoso. "Basta lamentarsi, fai qualcosa" gli avrebbe urlato contro il tecnico bergamasco, secondo quanto percepito dal campo, prima di ‘punirlo' con il cambio.

Nelle ultime giornate il #72 dell'Atalanta non è sceso in campo contro il Napoli restando in panchina per tutto il tempo e anche questa sera, quando tutti si aspettavano che Gasperini l'avesse preservato per il Real Madrid, l'ha lasciato in panchina. Al tecnico bergamasco non è piaciuto l'approccio superficiale del giocatore alla partita che ha toccato 29 palloni perdendo 12 volte il possesso palla. Forse proprio questo ultimo dato ha mandato su tutte le furie Gasperini che preferito vedere Ilicic tenere maggiormente palla e far salire la squadra.

"Bisogna anche avere una buona condizione, una predisposizione per poter dare il contributo che lui è capace di dare“. Questo è ciò che aveva dichiarato Gasperini al termine della sfida di campionato vinta contro il Napoli riferendosi ad Ilicic. Il giocatore, contro il Real Madrid, non ha mai tirato in porta e al termine della sfida, ai microfoni di Sky Sport, Gasperini si è espresso così sullo sloveno: "Niente, si trattava dei minuti finali e volevamo portare a casa il risultato" cercando di sgonfiare un po' la tensione che sembrava si potesse essere creata attorno a questa sostituzione: "Il mio intento era mettere qualcuno che potesse difendere – ha sottolineato ancora Gasperini nel post partita- era l'ultimo slot e mancavano pochi minuti. Purtroppo proprio dopo la sostituzione di Ilicic abbiamo preso gol".