Gasperini esalta la crescita di Dovbyk, vuole dargli fiducia: "È un altro calciatore"

La Roma torna a sorridere in Europa League battendo i Rangers 2-0 a Ibrox. Gasperini ritrova gioco, equilibrio e fiducia dopo le recenti sconfitte: “Prestazione in crescita, ora dobbiamo dare continuità”.
A cura di Vito Lamorte
Una Roma concreta, solida e finalmente lucida anche lontano dall’Olimpico. A Glasgow, nella quarta giornata della fase di League dell’Europa League, la squadra di Gian Piero Gasperini ha superato i Rangers 2-0, ritrovando vittoria, equilibrio e soprattutto fiducia dopo le due sconfitte contro Lille e Viktoria Plzen. Decisive le reti di Soulé e Pellegrini, ma più in generale a convincere è stato l’atteggiamento di una Roma matura, capace di gestire i momenti della partita e di colpire con cinismo quando serviva.

Al termine del match, il tecnico giallorosso ha espresso grande soddisfazione per il risultato e per la risposta della squadra dopo un periodo complicato: "Vincere su campi così non è mai semplice – ha esordito Gasperini – ma abbiamo disputato una buona gara, solida e pulita dal punto di vista tecnico. La squadra ha saputo interpretare i momenti, mantenendo equilibrio e intensità".

Gasperini ha poi sottolineato l’importanza della compattezza offensiva, aspetto sul quale la Roma ha lavorato molto nelle ultime settimane: "In attacco è fondamentale muoversi insieme, fare reparto, cercare connessioni tra i giocatori. Il secondo gol è nato proprio da un’azione corale, con scambi rapidi e sincronizzati. Quando cresce la fiducia, diventa più facile costruire e finalizzare".

Sul piano della prestazione, l’allenatore ha voluto evidenziare la crescita complessiva del gruppo: "Stiamo migliorando, questo è il segnale più importante. Le prestazioni danno convinzione e autostima, e credo che nelle ultime gare si stia vedendo una squadra più sicura e più compatta".

Gasperini prova a dare una chance a Dovbyk: "È in crescita costante"

Inevitabile un passaggio su Dovbyk, sempre più punto di riferimento offensivo: "Ha una condizione atletica straordinaria – ha spiegato Gasperini – ed è entrato in modo determinante nell’azione del secondo gol. È in crescita costante, rispetto a inizio stagione è un giocatore completamente diverso. Sa attaccare la profondità, aiuta la squadra e porta intensità".

Infine, un accenno alle assenze che continuano a pesare: "Ci mancano elementi importanti come Ferguson, Bailey e Dybala – ha concluso l’allenatore – ma il gruppo ha saputo reagire e questo mi rende fiducioso. Ora dobbiamo chiudere bene questo ciclo prima della sosta, poi recupereremo energie e giocatori".

Una vittoria che riporta serenità e rilancia la Roma anche in chiave europea: i giallorossi salgono così a quota 6 punti e risalgono posizioni nella League Phase, confermando che la strada intrapresa da Gasperini è quella giusta.

Calcio
Gasperini esalta la crescita di Dovbyk, vuole dargli fiducia: "È un altro calciatore"
Europa League
