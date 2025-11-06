Calcio
La Roma rialza la testa in Europa League, Rangers battuti 2-0: le firme di Soulé e Pellegrini

La Roma torna a sorridere in Europa League: a Glasgow, la squadra di Gasperini si impone 2-0 sul Rangers grazie alle reti di Soulé e Pellegrini, salendo così a quota 6 punti e conquistando il 18° posto nella League Phase.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

La Roma riprende il suo cammino in Europa League dopo le battute d'arresto con Lille e Viktoria Plzen: a Glasgow la squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto 2-0 grazie ai gol di Soulé e Pellegrini, che porta i giallorossi a 6 punti e al 18° posto della League Phase. 

Buona partita della Roma a Ibrox, con grande intensità e mentalità da parte di Cristante & co: l'inerzia del match è stata chiara fin dalle prime battute e padroni del campo per quasi tutta la partita. La Magica si conferma squadra da trasferta in questo torneo, perché torna a vincere dopo l'affermazione all'esordio in casa del Nizza.

Immagine

Soulé-Pellegrini, la Roma batte 2-0 i Rangers

Dopo un avvio vivace a Ibrox da entrambe le parti, la Roma impone subito il proprio ritmo e trova il vantaggio alla prima opportunità concreta: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cristante devia di testa e sul secondo palo Soulé è il più lesto di tutti a spingere il pallone in rete da distanza ravvicinata.

Al 36’, i giallorossi raddoppiano grazie a Lorenzo Pellegrini, che piazza dai 16 metri nell'angolino dopo un buon assist di Dovbyk: il capitano è bravo a seguire l'azione e con un colpo dei suoi infila la palla dove il portiere non può arrivare. I giallorossi soffrono un po' all'inizio della ripresa, ma dopo una fiammata degli scozzesi tornano ad avere il pallino in mano e Celik si divora un gol a porta vuota da un metro.

Immagine

A metà del percorso della League Phase la Roma ritrova la vittoria e rialza la testa in vista delle prossime quattro partite, dove non ci si potrà più permettere passi falsi.

Rangers-Roma, il tabellino

RETI: 13′ Soulé, 36′ Pellegrini.

RANGERS (3-4-2-1)1 Butland; 24 Djiga, 2 Tavernier, 5 Souttar; 3 Aarons, 8 Barron, 43 Raskin, 30 Meghoma; 47 Moore, 9 Chermiti (60′ Diomande); 23 Gassama (60′ Danilo Pereira). Allenatore: Danny Röhl.

ROMA (3-4-2-1) 99 Svilar; 23 Mancini, 5 N’Dicka, 22 Hermoso, 19 Celik (71′ Wesley) ; 8 El Aynaoui, 4 Cristante; 12 Tsimikas (71′ Rensch) , 18 Soulé (65′ El Shaarawy) , 7 Pellegrini (65′ Koné), 9 Dovbyk (85′ Pisilli). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Morten Krogh (Danimarca).

Calcio
