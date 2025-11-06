Calcio
Celik si divora un gol clamoroso a porta vuota: era più facile segnare che colpire la traversa

Gol clamoroso divorato da Celik in Rangers-Roma: Tsimikas calcia male e il suo tiro diventa un assist per il turco che a porta vuota colpisce con la coscia e prende la traversa.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Gol clamoroso divorato da Celik in Rangers-Roma: Tsimikas calcia male e il suo tiro diventa un assist per il turco che a porta vuota colpisce con la coscia e prende la traversa.

Il giocatore giallorosso è parso indeciso se andare di testa, di piede o di petto e alla fine ha toccato con la coscia mandando la palla a sbattere sulla traversa ad un metro dalla linea di porta.

Immagine

Gol clamoroso divorato da Celik in Rangers-Roma

Tutto accade al 69’. La Roma spinge sulla destra e mette un cross in mezzo che raggiunge Tsimikas, completamente libero in area. Il terzino tenta la conclusione al volo, ma colpisce male e il pallone diventa buono per Celik, che prova a tuffarsi in corsa. Ingannato dalla traiettoria, il difensore turco manca il pallone di testa e lo colpisce con la coscia, finendo goffamente in porta senza riuscire a spingerlo oltre la linea. Un’azione confusa che sfuma e lascia la Roma senza il terzo gol.

Il Milan trionfa contro la Roma, Pavlovic illumina San Siro: Dybala sbaglia il rigore del pareggio

Ad un passo dalla linea di porta, Celik ha colpito male il pallone e, invece di spingerla dentro, la sfera si è stampats incredibilmente sulla traversa. L’azione ha prodotto un xG altissimo, 0,73, ma il vero paradosso è che a finire in rete è stato proprio il difensore turco, non il pallone.

Dopo la sfortunata giocata, Celik è rimasto a terra dolorante per qualche secondo, salvo poi rialzarsi e proseguire il match.

Immagine

(in aggiornamento)

Calcio
Notizie
Roma
Immagine
Europa League
