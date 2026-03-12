Europa League
video suggerito
Live

Bologna-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: a che ora e su quale canale vederla in tv, le formazioni

La diretta live di Bologna-Roma di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
12 Marzo 2026 15:45
Ultimo agg. 16:46
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Bologna-Roma per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Sfida a eliminazione diretta fra le due italiane che per la prima volta si affrontano oltre i confini nazionali. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo.

16:45

Bologna, Italiano: "Avrei evitato la Roma per una questione di ranking"

Immagine

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza alla vigilia della partita. Da allenatore non ha mai vissuto un derby italiano in Europa e Bologna-Roma sarà per lui la prima occasione: "È la prima volta che mi accade, è qualcosa di nuovo anche per me. Avrei evitato la Roma per avere la possibilità di avanzare entrambe ed anche per un discorso di ranking. Ci conosciamo entrambe per filo e per segno. Dovremo interpretare bene la partita e poi giocarci tutto al ritorno"

Poi sul momento degli avversari: "Stanno bene, difendono bene, prendono pochi gol, davanti hanno trovato Malen che sta facendo molto bene. Giocano un calcio aggressivo e dovremo farci trovare pronti. Temo la Roma in toto".

A cura di Ada Cotugno
16:15

Come arriva la Roma

I giallorossi si sono qualificati direttamente agli ottavi di Europa League dopo la fase campionato. Nelle ultime partite di Serie A hanno avuto qualche difficoltà: dopo aver vinto con la Cremonese sono stati beffati dalla Juventus nel pareggio per 3-3 arrivato nei secondi finali, mentre nell'ultima partita hanno perso in casa del Genoa.

A cura di Ada Cotugno
16:00

Come arriva il Bologna alla partita di oggi

Nell'ultimo periodo la squadra di Italiano ha trovato risultati molto altalenanti. In campionato è reduce dalla clamorosa sconfitta contro il Verona, mentre per arrivare agli ottavi di finale di Europa League ha dovuto superare i playoff, dove ha vinto entrambe le sfide contro il Brann.

A cura di Ada Cotugno
15:45

Dove vedere Bologna-Roma di Serie A in TV e streaming

Il derby italiano degli ottavi di Europa League non sarà visibile in chiaro. La partita tra Bologna e Roma si giocherà oggi alle 18:45 e sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky. Per lo streaming invece gli abbonati potranno usufruire dell'app SkyGo, mentre in alternativa c'è NOW.

A cura di Ada Cotugno
Immagine
Immagine
Europa League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Europa League 2025/26
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Europa League
api url views