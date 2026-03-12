Bologna-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: a che ora e su quale canale vederla in tv, le formazioni

La diretta live della partita Bologna-Roma per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Sfida a eliminazione diretta fra le due italiane che per la prima volta si affrontano oltre i confini nazionali. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo.
Bologna, Italiano: "Avrei evitato la Roma per una questione di ranking"
Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza alla vigilia della partita. Da allenatore non ha mai vissuto un derby italiano in Europa e Bologna-Roma sarà per lui la prima occasione: "È la prima volta che mi accade, è qualcosa di nuovo anche per me. Avrei evitato la Roma per avere la possibilità di avanzare entrambe ed anche per un discorso di ranking. Ci conosciamo entrambe per filo e per segno. Dovremo interpretare bene la partita e poi giocarci tutto al ritorno"
Poi sul momento degli avversari: "Stanno bene, difendono bene, prendono pochi gol, davanti hanno trovato Malen che sta facendo molto bene. Giocano un calcio aggressivo e dovremo farci trovare pronti. Temo la Roma in toto".
Come arriva la Roma
I giallorossi si sono qualificati direttamente agli ottavi di Europa League dopo la fase campionato. Nelle ultime partite di Serie A hanno avuto qualche difficoltà: dopo aver vinto con la Cremonese sono stati beffati dalla Juventus nel pareggio per 3-3 arrivato nei secondi finali, mentre nell'ultima partita hanno perso in casa del Genoa.
Come arriva il Bologna alla partita di oggi
Nell'ultimo periodo la squadra di Italiano ha trovato risultati molto altalenanti. In campionato è reduce dalla clamorosa sconfitta contro il Verona, mentre per arrivare agli ottavi di finale di Europa League ha dovuto superare i playoff, dove ha vinto entrambe le sfide contro il Brann.
Dove vedere Bologna-Roma di Serie A in TV e streaming
Il derby italiano degli ottavi di Europa League non sarà visibile in chiaro. La partita tra Bologna e Roma si giocherà oggi alle 18:45 e sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky. Per lo streaming invece gli abbonati potranno usufruire dell'app SkyGo, mentre in alternativa c'è NOW.