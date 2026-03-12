Bologna-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: a che ora e su quale canale vederla in tv, le formazioni

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza alla vigilia della partita. Da allenatore non ha mai vissuto un derby italiano in Europa e Bologna-Roma sarà per lui la prima occasione: "È la prima volta che mi accade, è qualcosa di nuovo anche per me. Avrei evitato la Roma per avere la possibilità di avanzare entrambe ed anche per un discorso di ranking. Ci conosciamo entrambe per filo e per segno. Dovremo interpretare bene la partita e poi giocarci tutto al ritorno"

Poi sul momento degli avversari: "Stanno bene, difendono bene, prendono pochi gol, davanti hanno trovato Malen che sta facendo molto bene. Giocano un calcio aggressivo e dovremo farci trovare pronti. Temo la Roma in toto".