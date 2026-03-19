Roma-Bologna LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La Roma che affronta oggi il Bologna è reduce da un periodo poco felice in campionato. Le sconfitte contro Genoa e Como hanno spinto i giallorossi fuori dalla zona Champions e complicato una classifica divenuta durissima considerata la concorrenza (Juventus oltre agli stessi lariani). Il ritorno degli ottavi di Europa League può essere l'occasione per riscattarsi e trovare nuove energie in fondo alla coppa.