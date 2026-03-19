Roma-Bologna LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La diretta live della partita Roma-Bologna per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Tra le fila dei giallorossi Pellegrini schierato a sostegno di Malen. Tra gli emiliani Bernardeschi, Castro e Rowe nel tridente. Il risultato dell'andata (1-1) non lascia margini di calcolo: a passare il turno è la squadra che vince con qualsiasi risultato. Ai quarti possibile match contro Lille o Aston Villa. Diretta TV su Sky Sport 1, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go oppure NOW.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
La Roma che affronta oggi il Bologna è reduce da un periodo poco felice in campionato. Le sconfitte contro Genoa e Como hanno spinto i giallorossi fuori dalla zona Champions e complicato una classifica divenuta durissima considerata la concorrenza (Juventus oltre agli stessi lariani). Il ritorno degli ottavi di Europa League può essere l'occasione per riscattarsi e trovare nuove energie in fondo alla coppa.
Dove vedere Roma-Bologna di Europa League in TV e streaming
Roma-Bologna è visibile su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (canale 213). In streaming è possibile seguire la diretta attraverso Sky Go oppure collegandosi a NOW (previo pagamento del pass sport). Telecronaca del match condotta da Fabio Caressa, con Beppe Bergomi al suo fianco per il commento tecnico. Inviati Gianluca Di Marzio, Paolo Assogna e Marco Nosotti. Diretta Gol a opera di Riccardo Gentile.