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Roma-Bologna LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La diretta live di Roma-Bologna di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita di ritorno degli ottavi di finale.

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19 Marzo 2026 18:00
Ultimo agg. 18:16
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La diretta live della partita Roma-Bologna per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Tra le fila dei giallorossi Pellegrini schierato a sostegno di Malen. Tra gli emiliani Bernardeschi, Castro e Rowe nel tridente. Il risultato dell'andata (1-1) non lascia margini di calcolo: a passare il turno è la squadra che vince con qualsiasi risultato. Ai quarti possibile match contro Lille o Aston Villa. Diretta TV su Sky Sport 1, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go oppure NOW.

18:15

Come arriva la Roma alla partita di oggi

La Roma che affronta oggi il Bologna è reduce da un periodo poco felice in campionato. Le sconfitte contro Genoa e Como hanno spinto i giallorossi fuori dalla zona Champions e complicato una classifica divenuta durissima considerata la concorrenza (Juventus oltre agli stessi lariani). Il ritorno degli ottavi di Europa League può essere l'occasione per riscattarsi e trovare nuove energie in fondo alla coppa.

A cura di Maurizio De Santis
18:00

Dove vedere Roma-Bologna di Europa League in TV e streaming

Roma-Bologna è visibile su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (canale 213). In streaming è possibile seguire la diretta attraverso Sky Go oppure collegandosi a NOW (previo pagamento del pass sport). Telecronaca del match condotta da Fabio Caressa, con Beppe Bergomi al suo fianco per il commento tecnico. Inviati Gianluca Di Marzio, Paolo Assogna e Marco Nosotti. Diretta Gol a opera di Riccardo Gentile.

A cura di Maurizio De Santis
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