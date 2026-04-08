Del Piero: “Dopo Real-Bayern torno a casa con un sorriso triste, mi dispiace per l’Italia”

Real Madrid-Bayern Monaco è stato un bello spot per il calcio. Chi ha avuto la possibilità di assistere al match dell'andata dei quarti di finale di Champions da una posizione privilegiata come quella di Alessandro Del Piero, si è divertito e non poco. C'è però anche un filo di tristezza per l'ex campione del calcio italiano che non ha potuto fare altro che ripensare alle condizioni del nostro movimento con una riflessione amara.

Del Piero entusiasta a metà dopo Real Madrid-Bayern Monaco

Intervenuto ai microfoni di Sky, come inviato, Del Piero ha fatto il punto sulle emozioni vissute nella serata del Bernabeu. Molto schietto l'ex leggenda di Juventus e Nazionale che si è congedato con un "sorriso triste": "Io me ne vado con un sorriso triste, diciamolo così. Perché abbiamo assistito, da qui, a una partita eccezionale. Anche prima, proprio quando siamo qui, ti senti coinvolto in tutto: 4.000 tifosi del Bayern non hanno smesso un attimo di cantare. Il Bernabeu è andato a folate, si è riacceso sul 2-2. Prima i fischi, poi per un calcio d’angolo è stata un’apoteosi".

La tristezza di Del Piero per il calcio italiano

Insomma tanta gioia nel vedere un grande spettacolo calcistico ma anche amarezza per il fatto di essere molto distanti con il nostro movimento: "È stato uno spot per il calcio, spettacolare. Pensare che siamo un filino lontani, noi italiani con le nostre squadre, dispiace: non siamo presenti in questa Champions League e non siamo ancora a questi livelli. Questo dispiace, perché queste sono due società che negli anni hanno costruito una consistenza e una continuità impressionanti".

La sintesi dunque del Del Piero-pensiero, anche alla luce di quanto accaduto alla nostra Nazionale fuori ancora una volta dai Mondiali, è chiara: "Quindi sì, un bel sorriso perché ho vissuto una serata meravigliosa, con un filo di tristezza, ma anche con la speranza di arrivare, magari il prima possibile, a questi livelli di spettacolo e di calcio che abbiamo visto stasera". D'altronde da mesi, e anche in tempi non sospetti, Pinturicchio sottolinea questi aspetti del nostro calcio, anche per spronare tutti ad un passo in avanti.