Gasperini boccia totalmente Ferguson: “Non mi sta convincendo e non ha lo spirito giusto”

Dopo la sconfitta subita in casa della Juventus, l’allenatore della Roma ha puntato il dito su Ferguson. Gasperini è stato severo: “Non mi sta convincendo e non lo ha fatto nemmeno qui”.

La Roma ha perso un'altra partita, la sesta addirittura di quest'avvio di campionato. I giallorossi restano al quarto posto, anche se la Juventus ora è dietro solo di una lunghezza. Terminata la partita Gian Piero Gasperini si è presentato ai microfoni di Sky dove ha analizzato la partita e rispondendo a una domanda di Capello, doppio ex, ha usato parole severe nei confronti dell'attaccante irlandese Ferguson.

Gli elogi alla squadra dopo il ko con la Juventus

L'allenatore giallorosso non ha usato parole dure nei confronti della squadra, anzi, nel primo vero momento di difficoltà della stagione ha cercato di elogiare i suoi calciatori guardando con fiducia al futuro: "Abbiamo una base notevole, sono convinto che la Roma possa costruirsi un futuro sul presente di adesso. La squadra deve essere molto fiduciosa dopo questa partita".

Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini prima di Juventus–Roma, terminata 2–1.

Gasperini bacchetta Ferguson: "Non si è calato nello spirito"

L'analisi della partita è proseguita e parlando a Sky ha risposto a una domanda di Fabio Capello, ex di Juve e Roma, che gli aveva chiesto se si fosse pentito di aver giocato senza un centravanti, cioè Ferguson, subentrato nella ripresa. Gasperini non ha rinnegato la sua scelta e anzi ha usato parole durissime nei confronti dell'attaccante irlandese: "Ferguson non mi sta convincendo e non lo ha fatto neanche nel secondo tempo. Non si è ancora calato nello spirito. Ma non solo lui, anche qualche altro nuovo acquisto. Con Dybala e Soulé abbiamo una qualità tecnica assurda, ma non possiamo paragonarli ad altri. Rifarei queste scelte. Quelli che sono partiti dall'inizio sono quelli che ritengo migliori. Gli altri subentrano perché nn è facile giocare su questi ritmi per 90 minuti".

Quattro ko negli scontri diretti

La Roma ha perso contro Inter, Milan, Napoli e Juventus (oltre che con il Cagliari e Torino). Quattro ko nei confronti diretti per i giallorossi, ma i confronti diretti non rappresentano un problema per Gasperini: "Abbiamo vinto anche contro Lazio, Bologna, Como, ma abbiamo perso con quelle davanti. Evidentemente abbiamo qualcosina in meno, ma siamo all’inizio. Abbiamo alle spalle una società forte e una base di giocatori che sa tenere testa in questi match di livello. La Roma può pensare di costruirsi un futuro sul presente di adesso“.