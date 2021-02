Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della semifinale d'andata di Coppa Italia terminata 0-0 tra Napoli e Atalanta. Il tecnico si è detto soddisfatto della prestazione della squadra nonostante il rammarico per non aver concretizzato alcuni situazioni di gioco che potevano essere pericolose per gli avversari: "Abbiamo fatto una buona gara, nel secondo tempo la partita è stata un po' più spezzettata ma sono contentino della prestazione anche se non mi aspettavo che il Napoli potesse giocare con una difesa a tre".

Il tecnico dei bergamaschi ha parlato anche della prestazione di Josip Ilicic, entrato dalla panchina al posto di Muriel e che doveva riscattare la prova opaca vista in campionato contro la Lazio. Gasperini è comunque rimasto soddisfatto della prova della sua squadra nonostante le tante partite in pochissimi giorni: "Giochiamo ogni 3 giorni dal 3 gennaio e abbiamo bisogno di tutti". E poi si proietta già alla sfida di mercoledì contro il Napoli: "Sarà decisiva e ci teniamo molto a fare bene".

Gasperini sorpreso dal Napoli a 3 in difesa ma applaude la squadra

"Dobbiamo giocare e analizzare una per volta, siamo sotto pressione con tutte queste partite e non siamo sempre nella condizione giusta". Così Gasperini ha iniziato ad analizzare la sfida contro il Napoli in cui la sua Atalanta è apparsa meno pimpante del solito. Ma il tecnico della Dea non fa drammi: "Adesso concentriamoci sul campionato e poi mercoledì la partita decisiva". Gasperini ha apprezzato molto l'impegno del gruppo e il sacrificio anche in fase di non possesso, pur non aspettandosi lo schieramento di un Napoli a tre in difesa:

"Avevamo visto già in campionato che il Napoli ad un certo punto si era schierato a te – ha aggiunto – inizialmente non me l'aspettavo ma è andato bene, abbiamo fatto la nostra gara". Sulla prestazione dei singoli poi, Gasperini è rimasto molto soddisfatto di Muriel ma anche dello stesso Ilicic, subentrato al colombiano nella ripresa: "Non è facile avere sempre la migliore condizione, stasera Ilicic è entrato bene, sarà importante per il ritorno di sicuro"