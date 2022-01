Galeotta fu l’espulsione: l’arbitra e il calciatore si mettono insieme dopo la partita L’arbitra Shona Shukrula e il calciatore Jeff Hardeveld hanno ufficializzato la loro storia d’amore dopo una bella vacanza a Roma. Tutto è iniziato con un’espulsione.

A cura di Marco Beltrami

Un messaggio speciale, in una cornice unica e suggestiva. C'è chi ha deciso di dare il benvenuto al 2022 in un modo particolare, attraverso un annuncio su Instagram direttamente da Piazza San Pietro dopo una fuga romantica a Roma. Un'arbitra e un calciatore hanno voluto ufficializzare la loro relazione d'amore, postando sul social alcune foto che li ritraggono felici e innamorati nella Città Eterna. E pensare che solo pochi mesi fa i due si erano conosciuti proprio in occasione di una partita, quando le cose per il ragazzo non erano andate benissimo.

Senza dubbio si tratta della storia calcistica più romantica di questo inizio d'anno. Shona Shukrula, arbitro in rosa, e il calciatore Jeff Hardeveld sono "usciti allo scoperto", annunciando al mondo del pallone il proprio fidanzamento. Una bella storia d'amore con i due felici, sorridenti e alle prese con tenere effusioni durante una vacanza romana, celebrata a suon di immagini su Instagram, con scatti che hanno fatto incetta di commenti e di like. Lei, 30enne, è un'arbitra classe 1991 che ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2016 e che attualmente ha operato nella seconda divisione olandese. Al suo attivo anche la direzione di gara di una sfida tra la nazionale femminile Under 19 italiana e la Russia negli Europei del 2019.

Jeff Hardeveld è un calciatore classe 1995 che milita attualmente nell’FC Emmen, squadra di Keuken Kampioen Divisie (secondo livello del calcio olandese), ma è di proprietà dell’Heracles. Difensore capace di giocare sia come centrale che come esterno, ha collezionato in passato anche una presenza con la nazionale under 21 dell’Olanda. E proprio durante una partita di campionato Jeff ha avuto modo di conoscere la sua attuale fidanzata.

Tutto è accaduto pochi mesi fa, in particolare il 13 agosto, in un match tra l'Emmen e l'FC Eindovhen. Il difensore ha vissuto una giornata no, culminata nell'espulsione incassata. In quell'occasione si è interfacciato anche con Shona Shukrula, presente a bordo campo nelle vesti di "quarto ufficiale". E chissà che tutto iniziato anche grazie alle proteste di Hardeveld per il cartellino rosso incassato. Quello che è certo è che è nato così quello che sembra un grande amore, celebrato da entrambi su Instagram.

L’arbitra Shona Shukrula dirige l’Italia

Oltre ai complimenti e agli auguri per la giovane coppia, c'è anche chi ha sottolineato il possibile conflitto d'interesse per Shona Shukrula e per il suo ruolo da ufficiale nello stesso campionato in cui milita Hardeveld. Sull'argomento è intervenuta subito la Federazione calcistica olandese KNVB, con un portavoce del capo degli arbitri Dick van Egmond che ai microfoni di AD.nl ha dichiarato: "van Egmond è a conoscenza della relazione, Shona Shukrula non verrà assegnata alle partite a cui partecipa Jeff Hardeveld. È tutto. La loro relazione non è un problema per noi. Auguriamo loro tutta la fortuna del mondo". E l'articolo in questione è stato condiviso dai due innamorati. Galeotta fu l'espulsione.