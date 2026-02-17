Champions League
Galatasaray-Juventus in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming e formazioni

Galatasaray-Juventus di Champions League: a che ora si gioca oggi, le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta TV e streaming. Spalletti ritrova l’ex Osimhen.
A cura di Marco Beltrami
Appuntamento oggi alle ore 18:45 con i bianconeri a caccia di un risultato positivo, per cercare di chiudere poi il discorso nel ritorno in programma a Torino il 25 febbraio. La Juventus in Champions ha subito l’occasione di riscattarsi dopo l’amarezza e le polemiche per la sconfitta in casa dell’Inter. Nell’andata dei playoff, la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo in casa del Galatasaray, nel caldissimo stadio Ali Sami Yen di Istanbul. Appuntamento oggi alle ore 18:45 con i bianconeri a caccia di un risultato positivo, per cercare di chiudere poi il discorso nel ritorno in programma a Torino il 25 febbraio. Non un ostacolo semplice per la Juventus che se la vedrà contro la capolista del campionato turco. La vincente dei playoff se la vedrà con Liverpool o Tottenham.

Spalletti ritroverà quell'Osimhen che gli ha regalato tante gioie a Napoli, lui senza dubbio l'osservato speciale della difesa della Juve oltre a Icardi oggetto delle attenzioni di mercato dei bianconeri poche settimane fa. D'altronde tra i turchi sono tanti gli ex del nostro campionato,  come Lang, Lemina, Torreira e Singo. I precedenti non sorridono alla formazione italiana che ha vinto solo uno dei sei precedenti contro i turchi, perdendo due volte su tre a Istanbul. Memorabile il confronto del 2013, quando la Juve cadde in Turchia su un campo reso complicato dalla neve. Diretta TV esclusiva su Sky, e streaming su Sky Go e NOW.

Dove vedere Galatasaray-Juventus in TV e streaming

Galatasaray-Juventus non si potrà vedere in TV in chiaro. L'andata dei playoff di Champions League si potrà seguire in esclusiva per gli abbonati su Sky e in particolare su Sky Sport Uno e Sky Calcio 251. Streaming garantito su Sky Go per gli utenti della piattaforma satellitare e sul servizio live on demand NOW.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Juventus

Il dubbio di formazione principale per Spalletti è quello relativo alla presenza di Thuram, già assente contro l'Inter. Juve che potrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 con Conceiçao, Miretti e Yildiz alle spalle di David. Icardi non dovrebbe partire titolare, con Okan pronto a lanciare Osimhen sostenuto da Lang e Gundogan.

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs; Gabriel Sara, Lemina; Baris Yilmaz, Gundogan, Lang; Osimhen. All.: Okan.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceicao, Miretti, Yildiz; David. All.: Spalletti.

