Fullkrug rompe la mano a un tifoso durante il riscaldamento: “Ho cantato l’inno in barella” L’uomo di 43 anni non ha potuto assistere alla gara inaugurale della Germania a causa dell’incidente causato accidentalmente da Fullkrug alla prima giornata degli Europei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Kai Flathmann non avrebbe mai immaginato di dover saltare la partita inaugurale della Germania a Euro2024 a causa di una disattenzione di Fullkrug. Eppure l'uomo, tifoso della nazionale tedesca, è tornato a casa senza aver assistito all'incontro e per di più con la mano rotta da uno dei suoi idoli in campo.

A riportarlo è la BILD che ha raggiunto Kai, quarantatreenne di Bremerhaven che fa parte del fan club locale della nazionale tedesca. L'uomo era riuscito a procurarsi un biglietto per la gara inaugurale degli Europei contro la Scozia, accaparrandosi addirittura un posto in prima fila propio accanto alla porta per circa 200 euro. Ma in realtà non è riuscito a vedere neanche un singolo minuto di quella partita.

La disavventura del tifoso tedesco con Fullkrug

L'azione che ha scatenato lo sfortunato evento si è verificata durante il riscaldamento delle due squadre. Kai era seduto accanto ai suoi amici quando uno di loro ha attirato la sua attenzione per mostrargli il tiro di Fullkrug verso la porta: purtroppo il pallone calciato con molta forza dall'attaccante tedesco ha colpito la mano sinistra del tifoso procurandogli una brutta frattura. L'uomo ha urlato dal dolore ed è stato immediatamente trasportato in ospedale per essere medicato.

Al giornale tedesco ha raccontato tutto con il sorriso, mostrando il gesso al braccio: "Ho cantato l'inno sulla barella. Non sapevo se ridere o piangere: purtroppo ho dovuto rinunciare al sogno della partita d'esordio. Ma quando mai ti viene rotta la mano da Fullkrug?". Il tifoso non ha fatto in tempo neanche a cantare l'inno nazionale e ha dovuto guardare la partita dal cellulare dato che è stato dimesso dall'ospedale intorno all'una di notte a cauda della sua frattura composta.

Kai per fortuna sta bene e ha preso la situazione con grande ironia. Domani sarà di nuovo allo stadio per la seconda partita del girone della Germania, con il braccio ingessato e un po' di attenzione in più. Fullkrug, venuto a conoscenza della storia, gli ha mandato un messaggio di scuse per avergli rotto accidentalmente il braccio e ha cercato di consolarlo regalandogli la sua maglietta.