video suggerito

Telecronisti DAZN flirtano in diretta al Mondiale per Club: “Mi piace quello che dici”, “Sì tesoro” Durante la telecronaca di Palmeiras-Porto Marc Crosas e Lola del Carril si sono lasciati andare a qualche commento sospetto: il flirt in diretta infiamma la curiosità dei tifosi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il pareggio per 0-0 tra Palmeiras e Porto non è stato lo spot migliore per il Mondiale per Club, con un risultato che ha annoiato gran parte del pubblico da casa che però è rimasto attratto dalla particolare telecronaca fatta da Marc Crosas e Lola del Carril per la sezione messicana di DAZN. L'ex calciatore e la giornalista argentina sono entrati al centro del dibattito infiammando i social per un presunto flirt avvenuto in diretta: mentre stavano commentando la partita ci sono stati alcuni scambi che hanno destato qualche sospetto e hanno incuriosito gli appassionati.

I tifosi hanno parlato dei loro discorsi più che della partita che è passata praticamente in secondo piano. È spuntato perfino un hashtag dove centinaia di persone hanno commentato tutto quello che stava accadendo, cercando di darsi una spiegazione sulla situazione bizzarra alla quale stavano assistendo, molto più accattivante rispetto allo spettacolo offerto dal campo. Sguardi, risatine e frasi ammiccanti hanno fatto da sfondo all'ultima partita della terza giornata del Mondiale per Club che ha acceso i riflettori sulla prima situazione extra-campo. "Sì tesoro", o ancora commenti di apprezzamento dopo una considerazione che generalmente non si ascoltano durante le telecronache.

Il flirt durante la telecronaca

C'è chi li vorrebbe come coppia fissa per animare le gare del Mondiale per Club e chi sia già dando spazio al gossip su una presunta relazione nata negli Stati Uniti. Sta di fatto che Marc Crosas e Lola del Carrill sono i due telecronisti più chiacchierati di tutto il torneo dopo lo spettacolo dato durante Palmeiras-Porto. Sembrava un normale commento, quando all'improvviso dopo circa 20 minuti dall'inizio dell'incontro sono partiti dei commenti un po' sospetti: "Sto imparando così tanto al tuo fianco, Lola. Grazie". Oppure ancora in un'altra occasione dopo un commento dell'argentina è scappato un "Mi è piaciuto quello che hai detto" con un tono piuttosto ammiccante. O ancora, in una diretta social durante l'intervallo quando la giornalista ha parlato del bel ritmo della partita l'ex calciatore ha aggiunto spavaldo: "La tua narrazione è più bella, spettacolare Lola del Carril. Che belle cose".

L'ex calciatore del Barcellona e la telecronista, una voce riconosciuta e apprezzata per il lavoro in Argentina, hanno continuato a chiacchierare con gli stessi toni per tutto il resto della partita, punzecchiandosi e lanciandosi anche qualche sguardo ammiccante colto dalla diretta che Crosas aveva fatto partire sui suoi canali social. Anche la giornalista non si è tirata indietro, chiamandolo "tesoro" più di una volta e scherzando per tutto il tempo.

Quello in corso tra i due sembrava un flirt in piena regola, ovviamente non confermato dai protagonisti della vicenda, ma che ha accesso la scintilla in tanti tifosi che aspettano di rivederli all'opera per capirci qualcosa in più su questa presunta storia d'amore. Intanto i loro video sono diventati virali su tutti i social dove ci si interroga sulla telecronaca più strana di questo Mondiale per Club, probabilmente la prima di una lunga serie.