Frey a casa del portiere a cui è stata amputata la gamba, il gesto commovente: “So come ci si sente” Fantastico gesto di Sebastien Frey: l’ex numero uno della Fiorentina qualche giorno fa è andato a casa di Andrea Papi, giovane portiere dell’Antella a cui è stata amputata una gamba dopo un incidente in motorino.

A cura di Vito Lamorte

Sebastien Frey è stato protagonista di un bellissimo gesto qualche giorno fa: l'ex portiere della Fiorentina è andato a casa di Andrea Papi, giovane portiere dell’Antella a cui è stata amputata una gamba dopo un incidente in motorino. Il numero uno francese si è messo a disposizione per la raccolta fondi aperta su GoFundMe per garantirgli "il meglio dell'assistenza sanitaria disponibile" e contribuendo alle spese necessarie per l'acquisto della protesi.

Sono stati gli amici di Andrea e la società per cui gioca ad organizzare l’incontro a casa sua, a Bagno a Ripoliò. L’ex portiere francese, di passaggio a Firenze per la cerimonia della nona edizione della Hall of Fame Viola, ha voluto fare questa sorpresa al 21enne, che ha accolto questa visita con sorpresa ed emozione.

L'ex numero uno di Viola, Inter e Parma ha condiviso sui social il momento dell'incontro e l'ha raccontato così: "Sono venuto a conoscenza di Andrea attraverso i social. Quando ho visto un collega, un portiere così giovane, tifoso della Fiorentina che ha subito un intervento così importante ho voluto subito incontrarlo. So come ci si sente, e so quanto è importante essere circondati da persone che ti danno forza per mantenere alto il morale e rafforzare il proprio stato d’animo. Non è facile, ma il segreto è tutto lì. Sono tornato a casa molto contento di aver trovato un ragazzo coraggioso che farà senz’altro grandi cose. Personalmente non vedo l’ora di rivederlo in campo”.

Un'altra iniziativa notevole è quella a cui prenderanno parte le Glorie Viola, l'associazione dei più illustri calciatori della storia della Fiorentina, che farà una donazione affinché la passione di Andrea Papi non si fermi a causa dell'incidente. Ad annunciarla è stata lo stesso Frey, che ha regalato a Papi una maglia ufficiale del club e un paio di nuovi guanti: "Faremo una donazione per te, perché la tua passione non finisce qui. La tua forza è rappresentata da tutta la gente che ti circonda e dal club in cui giochi: sono persone che tengono a te in modo particolare".

Sono tante le manifestazioni di affetto per il giovane portiere: in occasione derby di Coppa Italia tra Antella e Grassina, l’intero incasso del match è stato devoluto in favore di Andrea Papi.