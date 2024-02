Foto di Iker Casillas usate per truffare una donna: ha perso i risparmi di una vita Ancora una volta una ‘truffa sentimentale’ si approfitta di situazioni di solitudine o debolezza di una persona: una donna di 70 anni ha inviato decine di migliaia di euro ad un uomo che ha usato foto di Iker Casillas in ospedale per impietosirla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

La foto originale di Casillas e quella modificata

Con i progressi tecnologici sempre più veloci, si sono moltiplicati e soprattutto sono diventati molto più potenti anche gli strumenti a disposizione dei truffatori, che ormai possono usare l'Intelligenza Artificiale per simulare di avere il volto e la voce di chiunque. È fresco il caso dell'utilizzo di un ‘finto' Lewis Hamilton per chiedere soldi a una donna brasiliana, ma ci sono anche situazioni in cui chi architetta la truffa non ha bisogno di ricorrere a mezzi di ultima generazione ma solo di Internet per far cadere nella rete le vittime, come accaduto a una donna spagnola di 70 anni che si è fatta convincere a mandare tanto denaro a qualcuno che ha usato foto di Iker Casillas ritoccate in maniera ‘tradizionale'.

Iker Casillas è finito coinvolto suo malgrado in una truffa

Il furto dell'identità dell'ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola è stato usato ai danni di una donna che ha perso i risparmi di una vita a causa di un ‘romance scam', ovvero una ‘truffa sentimentale' in cui si approfitta di situazioni di solitudine o debolezza di una persona per entrare nel suo cuore – in genere fingendo di essere qualcun altro – per poi chiedere l'invio, sempre più crescente, di somme di denaro. È quello che è capitato ad esempio all'ex nazionale italiano di pallavolo Roberto Cazzaniga, che ugualmente mandò decine di migliaia di euro a una donna che si spacciava per una modella e con la quale pensava di essere fidanzato pur non avendola mai incontrata dal vivo.

Questo è quello che è successo alla donna iberica, che ha conosciuto un uomo attraverso i social network, poi il rapporto si è spostato su WhatsApp diventando sempre più intimo. Si è arrivati così al primo bonifico di 14mila euro e così via, fino alla somma complessiva di 36mila euro. È tutto quello che aveva messo da parte la donna, che è stata intervistata da un programma televisivo spagnolo e ha raccontato come è cascata nella truffa: "Abbiamo iniziato a usare WhatsApp a maggio scorso, a luglio mi ha chiesto il primo trasferimento di denaro e poi è stato uno dopo l'altro. Finché mi ha detto che era in ospedale".

La donna truffata durante l'intervista alla TV spagnola

"Era una persona normale e mi ha inviato delle foto presumibilmente di lui e di suo figlio – ha spiegato ancora la donna – Quello che è successo è che successivamente mi ha detto che aveva avuto un incidente e mi ha mandato foto dall'ospedale, che mostravano la stessa persona da cui avevo ricevuto le altre foto". Con l'aiuto degli investigatori, ci si è poi resi conto che le ultime foto che le aveva inviato erano fotografie di Iker Casillas in ospedale, ma il truffatore le aveva ritoccate per metterci la sua faccia.

‘‘Mi ha promesso che sarebbe venuto in Spagna, che avrebbe voluto stare con me e che a lungo termine avrebbe portato suo figlio. Mi sono sentito emozionata, mi ha colto in un brutto momento e avevo bisogno di affetto in qualche modo ed è stato allora che sono caduta. Queste sono le promesse che ti fanno normalmente e ci ho messo un po' a realizzarlo", ha concluso amaramente la vittima.