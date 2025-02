video suggerito

Formazioni tipo in Serie A dopo il calciomercato di gennaio, come cambiano le squadre titolari Si è chiuso il mercato invernale. Tutte le squadre italiane si sono rinforzate. Il Milan ha piazzato tre colpi di livello, la Juve ha un nuovo centravanti. Tanti colpi anche per Como e Fiorentina. Cambiano così le formazioni di tante squadre di Serie A. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con la chiusura del calciomercato invernale cambiano le formazioni titolari in Serie A. C'è chi cambia in modo cospicuo, come il Milan, che ha acquistato cinque calciatori, tre di questi sono big. e chi invece è andato invece a puntellare la rosa. Poche le novità per Napoli, che ha preso sul filo Okafor, e Lazio. Tutte le squadre che lottano per non retrocedere hanno cercato di rinforzarsi. Il Monza ha fatto la rivoluzione, anche se la rincorsa salvezza non sarà semplice.

Atalanta

Gasperini ha avuto due rinforzi importanti. Questa volta il club del presidente Percassi ha pescato dalla Serie A acquistando Daniel Maldini dal Monza e Posch, preso dal Bologna. L'austriaco amplia la batteria di esterni di centrocampo. Via solo Godfrey e Zaniolo. L'impianto di gioca resterà lo stesso, i titolari pure, al netto dei tanti infortunati.

Formazione tipo (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Daniel Maldini è passato dal Monza all'Atalanta.

Bologna

Si è rinforzato con giudizio anche il Bologna, rimasto nei piani alti della Serie A ma che ora non ha più l'impegno in Champions League. Calabria è il nome più pesante. Un difensore esperto che si alternerà con Holm. Poi i giovani Pedrola e Tomczyk. Dei big non si è mosso nessuno. Rispetto all'estate le certezze di Italiano sono molte di più, con tanti calciatori che hanno dimostrato di essere di livello, come Odgaard, Dominguez e Dallinga, che si gioca il posto con Castro.

Formazione tipo (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì, Beukema, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

Cagliari

Il Cagliari ha cambiato poco. Ma ha un portiere di livello come Elia Caprile, che ha dimostrato il suo valore nelle partite giocate fin qui. Quasi sul gong poi è arrivato il talentuoso giocatore romano dell'Al Gharafa Florinel Coman, che darà estro, e gol, al Cagliari. Lo scorso anno ne realizzò 18.

Formazione tipo (4-4-2): CAPRILE; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici; Viola, Piccoli. All. Nicola

Como

Scatenato sul mercato il club dei fratelli Hartono, che vuole salvarsi agevolmente e per questo ha mescolato tra giocatori esperti, come Ikone, Dele Alli e Vojvoda, e ha acquistato calciatori di prospettiva come Diao e Valle. Occhio al greco Douvikas. Il portiere Butez è già titolare. Belotti è passato al Benfica.

Formazione tipo (4-2-3-1): BUTEZ; VOJVODA, Dossena, Kempf, VALLE; Perrone, CAQUERET; DIAO, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

Jonathan Ikone ha cambiato squadra, ma è rimasto in Serie A. Giocherà con il Como.

Empoli

Fazzini è rimasto. L'Empoli si è mossa pochissimo. Silvestri è diventato il vice di Vasquez. Mentre l'infortunato Pellegri è stato rimpiazzato dall'attaccante della Fiorentina Kouamé.

Formazione tipo (3-4-2-1): Vazquez; Goglichidze, Ismaijli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D'Aversa

Fiorentina

Tanti movimenti di mercato per i viola, che hanno mantenuto Comuzzo, richiesto dal Napoli, ma ceduto una serie di calciatori poco utilizzati, oltre a Sottil. Palladino ha ottenuto Folorunsho e Fagioli per il centrocampo, oltre a Ndour. Ma soprattutto è arrivato Zaniolo.

Formazione tipo (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; FOLORUNSHO, Beltran, Gudmundsson; Kean. All. Palladino

Nicolò Zaniolo è stato acquistato dalla Fiorentina.

Genoa

Mirata la campagna invernale dei rossoblu che ha già avuto modo di schierare Cornet, attaccante transalpino preso dal Southampton.

Formazione tipo (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Masini, Frendrup; Miretti, Pinamonti, CORNET. All. Vieira

Inter

I campioni d'Italia si sono mossi pochissimo. L'Inter è una squadra già di livello altissimo. Sono usciti Palacios e Buchanan, è arrivato Zalewski. L'ex calciatore della Roma è stato subito decisivo con un assist nel derby.

Formazione tipo (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Juventus

Quattro colpi di mercato per la Juve, che ha perso Danilo e Fagioli e doveva sostituire l'infortunato Bremer. Kolo Muani ha già realizzato tre gol in due partite. Il francese si gioca il posto con Vlahovic. Sono arrivati in difesa Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes e Kelly dal Newcastle, mentre Renato Veiga è il rinforzo in mediana. Anche l'ex Chelsea ha già esordito.

Formazione tipo (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, RENATO VEIGA, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; KOLO MUANI. All. Thiago Motta

Renato Veiga ha già esordito con la Juventus, arriva dal Chelsea.

Lazio

Poche cose per la squadra del presidente Lotito che ha migliorato la propria rosa prendendo due centrocampisti e un difensore. Il più noto è Belahyane, calciatore del Verona. Via Castrovilli, che ha giocato molto poco.

Formazione tipo (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Lecce

Sei colpi di mercato per il Lecce, che ha soprattutto perso Dorgu, passato al Manchester United per circa 40 milioni di euro. Karlsson ha già giocato. Gli altri pian piano si inseriranno in rosa. Giampaolo ha trovato il suo equilibrio con un tridente molto interessante.

Formazione tipo (4-3-3): Falcone; Gulbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Coulibaly, Pierret; Tete Morente, Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo

Milan

Nessuno in Serie A si è mosso come il Milan che ha ceduto il capitano (Calabria), il centravanti titolare (Morata) e Bennacer, titolarissimo negli ultimi anni. I dirigenti rossoneri hanno piazzati tre colpi d'elite: Walker, Gimenez e Joao Felix, oltre a quelli di Bondo e Sottil.

Formazione tipo (4-2-3-1): Maignan; WALKER, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, JOAO FELIX, Leao; GIMENEZ. All. Conceiçao

Santiago Gimenez è il nuovo centravanti del Milan.

Monza

La rivoluzione vera l'ha fatta il Monza, che è ultimo in classifica e si trova in una situazione complicatissima. Sette nuovi arrivi per la squadra di Bocchetti, tra giovani di talento come Palacios e Urbanski, scommesse come Brorsson e Ganvuola e l'esperto Castrovilli. Ceduti Maldini, Djuric, Pablo Marì e Bondo.

Formazione tipo (3-4-2-1): Turati; D'Ambrosio, PALACIOS, LEKOVIC; Birindelli, AKPA AKPRO, Sensi, Ciurria; CASTROVILLI, URBANSKI; Dany Mota. All. Bocchetti

Napoli

Quattro cessioni e quattro acquisti. Kvaratskhelia è ovviamente l'addio più pesante. Al suo posto è arrivato all'ultimo secondo Noah Okafor dal Milan. Gli altri momenti sono tutti di secondo piano. L'undici di Conte resta lo stesso.

Formazione tipo (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

Okafor si è trasferito dal Milan al Napoli, lo svizzero sostituisce Kvaratskhelia.

Parma

Ha piazzato tanti colpi il Parma, che cerca la salvezza. In difesa è arrivato Vogliacco per primo, poi Sylla dello Strasburgo. Djuric, Ondrejka e Pellegrino.

Formazione tipo (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, VOGLIACCO, Valeri; Keita, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; DJURIC. All. Pecchia

Roma

I giallorossi hanno subito acquistato l'olandese Rensch, schierato già diverse volte da Ranieri, poi Gollini. Nell'ultimo giorno di mercato sono stati prelevati Nelsson, Gourna-Douath e Salah-Eddine. Solo Rensch giocherà con continuità.

Formazione tipo (3-5-2): Svilar; N'Dicka, Hummels, Mancini; Saelemaekers, Kone, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

Torino

Si è rinforzato tanto il Toro che ha riportato in Italia Elmas e Casadei, ottimi innesti, l'attaccante poco noto Salama, e il difensore Biraghi, che garantirà esperienza.

Formazione tipo (4-4-2): Milinkovic-Savic; Lazaro, Coco, Maripan, Sosa; ELMAS, Ricci, Linetty, Karamoh; Vlasic, Adams. All. Vanoli

Ritorno in Italia per Elmas, che giocherà con il Torino.

Udinese

La famiglia Pozzo ha respinto tutte le offerte per Lucca, ha riportato in Italia Pafundi e ha tesserato ufficialmente Solet.

Formazione tipo (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjajc

Venezia

Il Venezia è penultimo e ha cercato di rinforzarsi, non poco. Certo è andato via Pohjanpalo, passato al Venezia. Ma Di Francesco ha avuto tre giocatori in difesa, due a centrocampo e l'attaccante Fila dello Slavia Praga.

Formazione tipo (3-5-2): Stankovic; CANDE, Idzes, Sverko; ZERBIN, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, FILA. All. Di Francesco

Verona

Movimenti in prospettiva per il Verona, che ha perso solo Belahyane, passato alla Lazio, e ha preso tre calciatori: Oyegoke, Niasse e Bernede. Oltre a Valentini, argentino della Fiorentina.

Formazione tipo (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Tchatchoua, NIASSE, Duda, Lazovic; Suslov; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti