Fonseca rivoluziona il Milan: fuori Leao, Theo e Calabria contro la Lazio. Le formazioni ufficiali Paulo Fonseca rivoluzione il Milan in occasione della gara in casa della Lazio: fuori Theo Hernandez, Davide Calabria e Rafael Leao dall’undici titolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Le previsioni della vigilia si sono avverate: Paulo Fonseca rivoluzione il Milan in occasione della gara in casa della Lazio. Fuori Theo Hernandez, Davide Calabria e Rafa Leao dall’undici titolare del Diavolo per la partita dello stadio Olimpico. Una decisione coraggiosa da parte del tecnico portoghese, che ha optato per il pugno duro dopo le prestazioni dei tre senatori in occasione della trasferta di Parma.

Theo sarà sostituito da Terracciano, Calabria da Emerson Royal e Leao da Pulisic. Scelte molto forti da parte del tecnico lusitano, che potrebbero anche essere decisive nel caso in cui la gara contro i biancocelesti non dovesse andare bene: il clima intorno all'ex allenatore della Roma non è mai stato sereno fin dal suo arrivo, ma le prime uscite hanno aumentato lo scetticismo nell'ambiente rossonero.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan

Queste le scelte di Baroni e Fonseca per la partita dello stadio Olimpico, valida per il terzo turno della Serie A 2024-2025.

Lazio (4-2.3-1): Provedel; Marušić, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. allenatore: Baroni.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Fofana, Reijnders, Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic, Okafor. Allenatore: Fonseca.

Esclusi Theo e Leao: il pugno duro di Fonseca

L'allenatore del Milan ha deciso di lanciare un messaggio alla squadra, facendo capire che nessuno ha il posto sicuro se le prestazioni non sono all'altezza: sia il terzino francese che l'esterno offensivo portoghese, nonostante siano stati protagonisti nell'azione del gol, sono stati al di sotto dei loro standard a Parma e dopo qualche giorno di riflessione è arrivata la scelta di metterli fuori dalla formazione titolare.

Una decisione che si potrebbe rivoltare contro a Fonseca all'interno dello spogliatoio, soprattutto se le cose non dovessero andare bene contro la Lazio.