Fonseca può tornare subito in panchina grazie ai Friedkin: è l'obiettivo numero uno dell'Everton L'Everton offre la panchina a Fonseca dopo l'esonero di Dyche: i Friedkin puntano sul portoghese per competere nella lotta alla salvezza in Premier League.

A cura di Ada Cotugno

Paulo Fonseca potrebbe rimettersi subito in gioco dopo l'esonero al Milan arrivato alla fine di dicembre. La partita contro la Roma è costata la panchina al portoghese nel modo più netto possibile e al suo posto i rossoneri hanno deciso di puntare su Sergio Conceiçao, una scelta che fin qui si è rivelata vincente: la turbolenza che ha attraversato l'allenatore è finita e adesso potrebbe passare immediatamente in Premier League grazie all'intervento della famiglia Friedkin.

La proprietà statunitense infatti possiede anche l'Everton e ha esonerato il tecnico Sean Dyche poche ore prima dell'ultima partita di FA Cup. Fonseca è quindi il candidato numero uno per sostituirlo, secondo quanto riportato da L’Equipe.

Fonseca può allenare l'Everton dei Friedkin

Dall'Italia all'Inghilterra nel giro di pochi giorni, perdendo il prestigio del club ma con una missione stimolante da affrontare. È questa la situazione che potrebbe attendere Fonseca nel mese di gennaio, quello che potrebbe segnare il suo rilancio come allenatore: il Milan lo ha esonerato lo scorso 30 dicembre, ma in poco più di una settimana per lui è arrivata un'altra opportunità allettante nel campionato più ricco del mondo. L'Everton sta pensando a lui per la panchina, orfana di Dyche che è stato esonerato nelle ultime ore dai Friedkin che stanno provando a fare chiarezza per i programmi futuri.

Gli statunitensi conoscono molto bene il portoghese e potrebbe essere lui a guidare la squadra nella lotta per non retrocedere in Premier League. L'ex Milan non si è ancora espresso sull'argomento e non è chiaro se voglia attendere l'estate per riprendere ad allenare, ma di sicuro gli si è prefigurata una situazione curiosa: il suo esonero è arrivato dopo il pareggio contro la Roma, di proprietà dei Friedkin, e sono stati proprio loro a offrirgli la possibilità di rimettersi subito in gioco.