I Friedkin licenziano l'allenatore dell'Everton 3 ore prima del match: la formazione la fa il capitano I nuovi proprietari dell'Everton, i Friedkin, hanno deciso di esonerare con effetto immediato l'allenatore Sean Dyche tre ore prima del match di FA Cup senza avere un sostituto: in panchina ci sono andati il capitano della squadra e l'allenatore dell'Under 18.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver cambiato tre quattro allenatori in meno di un anno nel 2024, i Friedkin cominciano la loro nuova avventura da proprietari dell'Everton (e anche il 2025) con un esonero, vale a dire quello di Sean Dyche. Una decisione che, più che per il merito e le ragioni (una sola vittoria nelle ultime undici partite di Premier League e un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione in classifica), ha sorpreso e fatto discutere soprattutto per le tempistiche con cui è stata presa, cioè qualche ora prima che la squadra dovesse scendere in campo in FA Cup e senza avere un sostituto, tant'è che a guidare la squadra nella partita di coppa è stato messo il capitano affiancato dall'allenatore della formazione Under 18.

L'annuncio dell'esonero da parte dell'Everton è infatti arrivato nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio, esattamente tre ore e venti minuti prima del calcio d'inizio della gara ad eliminazione diretta contro il Peterborough United. Uno stringato comunicato ha annunciato il licenziamento con effetto immediato del tecnico e del suo intero staff: "L'Everton Football Club può confermare che Sean Dyche è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile senior con effetto immediato. Anche Ian Woan, Steve Stone, Mark Howard e Billy Mercer hanno lasciato il Club" si legge infatti nella nota diramata dal club di Liverpool attraverso i suoi canali ufficiali.

Nella stessa nota si scioglie anche il rebus riguardo a chi farà la formazione e guiderà la squadra nel match che attende l'Everton soltanto tre ore più tardi: "Leighton Baines e Seamus Coleman sono pronti a prendere in carico la squadra per la partita di FA Cup contro il Peterborough" prosegue difatti il comunicato annunciando di fatto che toccherà all'ex bandiera dei Toffees, oggi allenatore della formazione Under 18 del club, e al 36enne irlandese attuale capitano della squadra, in questo periodo ai box a causa di un infortunio, prendere improvvisamente la guida tecnica della squadra in un match da dentro o fuori.

Una scelta quella dei Friedkin (che hanno messo David Moyes e José Mourinho in cima come nuovo allenatore) che ha spiazzato tutti per le tempistiche dato che sono passati ben 5 giorni dall'ultima sconfitta, in casa del Bournemouth, risultata fatale per l'esonero di Dyche e del suo staff arrivato però soltanto poche ore prima che la squadra dovesse tornare a scendere in campo.