Il Milan annuncia l’esonero di Fonseca con due righe gelide: trattamento mortificante dopo la Roma L’esonero di Paolo Fonseca è stato ufficializzato dal Milan. Poche righe per salutare l’allenatore portoghese che viene sollevato dall’incarico dopo una conferenza stampa quasi surreale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Paulo Fonseca è stato ufficialmente esonerato dal Milan. Il comunicato è arrivato in questi minuti e diramato direttamente dai canali del club rossonero. L'allenatore portoghese paga i risultati negativi e altalenanti della prima parte di stagione e la gestione di alcune situazioni. La nota dei rossoneri, dopo quanto accaduto nella serata di ieri però, è per certi versi sorprendente. L'annuncio del cambio in panchina arriva con un testo di due righe in cui semplicemente si ringrazia l'allenatore portoghese. Un comunicato che sui social considerando un po' gelido nei suoi confronti.

È come se fosse una continuazione di quanto visto nel travagliato post partita di Milan-Roma con Fonseca che si presenta in tv davanti alla telecamere quasi spaesato alle domande dei giornalisti sul suo esonero. Come se tutti sapessero che da lì a poco sarebbe andato via tranne lui. La gestione comunicativa dell’esonero di Fonseca, d'impatto, è stata quasi surreale, a maggior ragione se si parla di un grande club come il Milan. Fonseca è stato esposto a una conferenza stampa, che se vogliamo a tratti è stata mortificante per la persona, prima di essere esonerato.

Al termine delle sue parole in sala stampa e le interviste con le varie tv infatti, Fonseca è stato sollevato dall'incarico. Una comunicazione a voce e ufficializzata poi adesso: "AC Milan annuncia che Paulo Fonseca è stato sollevato dall'incarico di Head Coach della Prima Squadra Maschile. Il Club esprime la sua gratitudine a Paulo per la sua grande professionalità e gli augura il meglio per i suoi impegni futuri". Era stato lo stesso Fonseca di fatto ad annunciare lui stesso l'esonero alle tv dal volante della sua auto uscendo dai garage di San Siro.

Il silenzio della società sull'esonero di Fonseca comunicato dallo stesso allenatore

Nessuno della società tra Cardinale, Ibrahimovic, Moncada e Furlani ha infatti proferito parola sull'argomento. Un qualcosa che ha fatto storcere il naso a qualcuno proprio per via del prestigio del club, della notorietà del marchio e di una proprietà che negli anni passati si è sempre distinta per comportamenti corretti e signorili. Oggi Fonseca non farà più parte del Milan il quale all'allenatore corrisponderà, come da contratto, lo stipendio fino a giugno 2025 liberandosi di fatto del tecnico portoghese definitivamente al termine dei prossimi 6 mesi.