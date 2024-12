Fonseca scopre solo in diretta che rischia di essere esonerato dal Milan: la sua reazione

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Paulo Fonseca è sulla graticola. Il tecnico portoghese dopo il pareggio tra Milan e Roma sembra a un passo dall'esonero. Le voci si rincorrono da ore, con un sostituito già contattato. L'esonero pare cosa quasi fatta e potrebbe arrivare a ore, ma l'allenatore rossonero si è presentato in TV: ha negato la discussione con Ibrahimovic e ha dichiarato di sentirsi solido sulla panchina del Milan. Anche se Conceicao incombe.

Fonseca risponde alla domanda sul possibile esonero

Circa quaranta minuti dopo la fine di Milan-Roma, Fonseca ha parlato con DAZN dove ha dovuto rispondere a un paio di domande scomode sull'esonero. La prima è stata: "Ha avuto un confronto duro con Ibrahimovic?", la risposta è stata: "No". Poi a bruciapelo gli è stato chiesto se si sente a rischio: "Non ho parlato con nessuno, non posso commentare, perché non è successo niente. Se mi sento solido? Si, perché no, non ho parlato con nessuno".

Il tecnico su Milan-Roma

Dopo di che l'ex allenatore di Roma e Lille ha parlato della sfida con la squadra di Ranieri dicendo che i suoi ragazzi hanno fallito troppe occasioni, inoltre ha correttamente dichiarato che dopo l'infortunio di Chukwueze i suoi non sono riusciti a essere tanto incisivi sotto porta: "La partita è stata aperta, nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni per segnare. Nel secondo abbiamo anche inizio bene per segnare, abbiamo giocato anche bene. L'atteggiamento era molto giusto. Dopo Chuwkueze abbiamo perso qualcosa, abbiamo concesso una serie di contropiede della Roma. Avremmo meritato di vincere per quanto creato. Non posso dire niente ai ragazzi, abbiamo sbagliato solo nella concretizzazione".

Fonseca sull'espulsione: "Ho esagerato, ma per è tutto chiaro"

Infine gli è stato chiesto del cartellino rosso subito dopo le veementi proteste. Fonseca si era infuriato dopo un intervento di Pisilli su Reijnders, che l'arbitro Fabbri non ha giudicato falloso: "Io sicuramente ho esagerato nella mia reazione. Però, guardatelo voi. Per me è tutto molto chiaro. Tocca a voi analizzare con quello che accade al Milan e alle altre partite".