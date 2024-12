video suggerito

Fonseca espulso, esplode per un rigore negato dal VAR su Reijnders: cos'è successo in Milan-Roma Al 42′ minuto del primo tempo con Milan-Roma sull'1-1 è accaduto praticamente di tutto per un rigore contestato: Fabbri non sanziona un intervento decisamente dubbio di Pisilli su Reijnders in area e nemmeno il VAR interviene: Fonseca esplode di rabbia col quarto uomo, rimediando l'espulsione.

A cura di Alessio Pediglieri

Minuto di pura follia a San Siro in Milan-Roma a ridosso della fine del primo tempo quando l'arbitro Fabbri non fischia un rigore per una fallo di Pisilli su Reijnders in area giallorossa sul risultato di 1-1. Lo stadio esplode e con lui anche la panchina capeggiata da un Paulo Fonseca che esplode di rabbia per il torto subito. Il tecnico portoghese del Milan rimedia così un cartellino rosso per aver veemente protestato con il quarto uomo, dopo essere stato già ammonito in precedenza per un altro intervento a suo modo non sanzionato a dovere di Saelemaekers su Jimenez.

Cos'è successo in Milan-Roma sul rigore negato ai rossoneri: l'espulsione di Fonseca

Nel primo tempo di San Siro tra Milan e Roma oltre ai gol di Reijnders e di Dybala c'è stato anche tanto nervosismo, per l'enorme peso di una partita che appare come il classico ‘sliding door‘ da non fallire per le due squadre. Così, anche l'arbitro dell'incontro, Fabbri, e la sala VAR sono stati coinvolti nel turbinio della tensione e a farne direttamente le spese Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, già al centro di feroci rumor per un imminente esonero, è stato prima ammonito al 39′ per proteste per un presunto mancato fischio su Jimenez per intervento scomposto in scivolata di Saelemaekers. Poi, quattro minuti dopo, è arrivato il rosso da parte dell'arbitro Fabbri per delle nuove proteste ancora di Fonseca che è scattato dalla panchina, dopo un possibile rigore per il Milan nell'intervento Pisilli-Rejnders in area: il portoghese si è scatenato contro il quarto uomo prima di venire allontanato dal campo.

Il calcio di rigore e la decisione del VAR sul contatto Pisilli-Reijnders in Milan-Roma

A scatenare la feroce reazione di Fonseca, la rabbia di San Siro e le proteste dei giocatori del Milan è stato il mancato intervento sul contatto in area giallorossa tra Pisilli e Reijnders. Il giocatore della Roma ha fermato scorrettamente il centrocampista rossonero, tra i migliori in assoluto in campo: l'olandese riceva palla dalla destra, prova a sterzare verso il centro entrando in area e va giù nel contatto con Pisilli. Per Fabbri è tutto regolare e sul proseguo dell'azione Theo Hernandez ferma Dybala, venendo ammonito. Il VAR effettua un veloce check ma non richiama Fabbri al monitor, confermando la decisione arbitrale ma i dubbi, fortissimi restano: e le immagini lasciano molte perplessità soprattutto perché una verifica ulteriore sembra potesse essere quantomeno necessaria.