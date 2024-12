video suggerito

Milan-Roma finisce in pareggio, Dybala risponde a Reijnders: Fonseca rischia l’esonero Termina in parità Milan-Roma, il posticipo della 18ª giornata di Serie A. Reijnders e Dybala gli autori dei gol che hanno prodotto l’1-1. Il tecnico rossonero Fonseca rischia l’esonero. Fischi copiosi e pesanti hanno accompagnato il Milan negli spogliatoi a fine partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

353 CONDIVISIONI condividi chiudi

Termina in parità Milan-Roma. I gol li hanno realizzati nel primo tempo Reijnders e Dybala. Primo tempo spettacolare, ripresa più tattica con una Roma che nel finale ha avuto molte occasioni. L'1-1 porta la Roma a quota 20 punti, i giallorossi agganciano il Torino al decimo posto. Il Milan resta ottavo e ora si fa dura per Fonseca che potrebbe essere esonerato già nelle prossime ore, Conceicao potrebbe sostituirlo.

Gol di Reijnders e Dybala

A San Siro scendono in campo due squadre che sono sì reduci da una vittoria, ma che in realtà fin qui sono molto al di sotto delle aspettative. Fonseca è addirittura fortemente a rischio, con Conceicao pronto a subentrare già nelle prossime ore. Il Milan ha tanti infortunati e in avanti ha Morata, Jimenez, Reijnders e Chukwueze. Ranieri conferma quello che è ormai il suo undici titolare. La partita è bellissima. Le due squadre attaccano a viso aperto e creano sempre pericoli.

Il Milan parte meglio, la terza occasione è quella buona. Segna sempre lui e cioè Reijnders, che al 16′ riceve un buon pallone e con un bolide insacca, è 1-0. Morata poco dopo manca il raddoppio. La Roma c'è, sin dall'inizio, sullo 0-0 il palo di Dovbyk, al 27′ il pari di Dybala. L'azione è bellissima. La inizia Pisilli, la prosegue l'ucraino che con l'esterno trova Dybala che calcia al volo e lascia di stucco Maignan, è 1-1.

Leggi anche Fonseca scopre solo in diretta che rischia di essere esonerato dal Milan: la sua reazione

Fonseca chiede un rigore ed è espulso

Chukwueze e Reijnders, i migliori del Milan, hanno una chance a testa, ma Svilar c'è. La Roma risponde con Pisilli e Dybala. Al 42′ il Milan reclama un calcio di rigore. Reijnders va giù, per l'arbitro Fabbri il penalty non c'è. Lo stadio esplode, Fonseca pure. Il tecnico viene espulso e inviperito lascia il campo. Giallo per proteste per Theo Hernandez e Morata.

Nella ripresa meglio la Roma

Nel secondo tempo la Roma si ripresenta con Celik e Pellegrini, fuori gli ammoniti Hummels e Kone. Nel Milan invece c'è Bennacer, al ritorno in campo dopo una lunga assenza. Il secondo tempo è più confuso. le squadre attaccano a folate, le emozioni non mancano, ma lo spettacolo non è purissimo. Dovbyk mette i brividi a Maignan, Chukwueze prima di infortunarsi impegna Svilar. Quando il nigeriano esce il Milan modifica il modulo e diventa meno pericoloso.

Fischi copiosi a fine partita

La Roma spinge fino alla fine, Maignan per due volte è determinante. Il finale è scoppiettante. Camarda entra per Morata. I giallorossi colpiscono una traversa con Shomurodov. All'89' Dybala crea, Pellegrini si inserisce bene ma davanti al portiere rossonero non riesce a colpire con rapidità. Occasione mancata. Finisce 1-1. Quando la partita si chiude arrivano fischi copiosi. Il popolo milanista contesta tutti: dalla proprietà in giù. Fischi copiosi, sonori e pesanti. Contestazione pura.